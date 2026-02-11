Menu Rechercher
«Balerdi, il est nul» : le chambrage de Dembélé à Højbjerg en plein Classique

Lors du Classique entre le PSG et l’OM dimanche au Parc des Princes (5-0), Ousmane Dembélé a encore brillé sur le terrain, inscrivant un doublé et humiliant la défense marseillaise, notamment Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin a vécu une soirée cauchemardesque, dépassé dans tous les duels et impliqué dans plusieurs buts concédés, symbolisant les difficultés globales de l’OM dans ce Classique.

L1+
« VÉRITÉ » : le film Ligue 1+ de Paris SG/OM 🍿

Des images 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘𝗦 à retrouver vendredi, à 18h, sur Ligue 1+ avant Rennes - Paris SG !
Dans une vidéo exclusive diffusée par Ligue 1+, on voit Dembélé chambrer Pierre-Emile Højbjerg en pleine action : « Balerdi il est nul, tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais ! ». Un extrait qui illustre parfaitement la domination parisienne et l’impact psychologique du Ballon d’Or 2025 sur les Marseillais, déjà sonnés par le score et la prestation catastrophique de leur défense centrale.

