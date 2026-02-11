«Balerdi, il est nul» : le chambrage de Dembélé à Højbjerg en plein Classique

Lors du Classique entre le PSG et l’OM dimanche au Parc des Princes (5-0), Ousmane Dembélé a encore brillé sur le terrain, inscrivant un doublé et humiliant la défense marseillaise, notamment Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin a vécu une soirée cauchemardesque, dépassé dans tous les duels et impliqué dans plusieurs buts concédés, symbolisant les difficultés globales de l’OM dans ce Classique.

Dans une vidéo exclusive diffusée par Ligue 1+, on voit Dembélé chambrer Pierre-Emile Højbjerg en pleine action : « Balerdi il est nul, tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais ! ». Un extrait qui illustre parfaitement la domination parisienne et l’impact psychologique du Ballon d’Or 2025 sur les Marseillais, déjà sonnés par le score et la prestation catastrophique de leur défense centrale.