Les raisons du départ de Roberto De Zerbi, la grosse mise au point entre Arbeloa et Carvajal

On connaît les raisons du départ du coach italien

On commence par un séisme à l’Olympique de Marseille puisque Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM. Comme révélé hier soir, l’OM négociait le départ de Roberto De Zerbi après la lourde défaite des Olympiens 5-0 sur la pelouse du PSG et l’élimination en Ligue des Champions au terme de la dernière journée. Et le couperet n’a pas tardé à tomber pour l’entraîneur italien. A 2h35 du matin cette nuit, le club a annoncé via un communiqué mettre fin à la relation avec le coach italien d’un commun accord. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison, peut-on ainsi lire dans le communiqué. Et ce matin, l’heure est à la réaction avec notamment La Provence qui explique les raisons du départ de l’Italien. Parmi celles avancées, on retrouve pêle-mêle, ses changements tactiques incessants, ses innombrables onze de départ qui empêchaient les joueurs d’évoluer dans des conditions optimales, son dogmatisme sur la manière d’aborder les rendez-vous, l’absence de remise en question, ses tacles de plus en plus récurrents et appuyés envers ses troupes, ou encore sa gestion récente des cas Amir Murillo et Neal Maupay.

La grande explication entre Arbeloa et Carvajal

Dans la presse madrilène à présent, c’est Arbeloa et Carvajal qui font la Une de Marca. Les deux hommes se sont rencontrés hier à Valdebebas et la rencontre a été positive selon le média madrilène. Après la victoire contre Valence, les deux parties ne voulaient pas laisser passer plus de temps pour clarifier la situation de Dani Carvajal. Pour rappel, non seulement Carvajal n’a pas joué lors du match à Valence, mais il a été dépassé dans la hiérarchie à deux reprises. D’une part par le jeune David Jiménez qui était titulaire, puis Trent Alexander-Arnold qui est entré à sa place, de retour après deux mois d’arrêts. Deux décisions très difficiles à digérer pour le capitaine madrilène, qui a montré son mécontentement en public au côté du préparateur physique Pintus à la fin du match. Selon Marca, le joueur et l’entraîneur ont pu échanger sans aucune tension. Une rencontre positive qui a abouti sur une unité pour l’avenir.

Une lueur d’espoir pour le Parc des Princes ?

Un petit tour par Paris désormais où Rachida Dati, candidate à la succession d’Anne Hidalgo à la Mairie de Paris, a clarifié sa position au sujet du Parc des Princes. « Je ferai rester le PSG à Paris, et créerai un projet de grande cité sportive moderne pour faire rayonner mondialement le sport parisien », écrit la ministre de la Culture dans son programme. Une prise de position similaire à celle d’Emmanuel Grégoire et Pierre-Yves Bournazel, également candidat. Enfin du côté de l’entourage de Rachida Dati, on estime que c’est un sujet sur lequel il ne faudra pas perdre de temps et prendre contact avec le club dès avril si l’issue de la campagne est positive.