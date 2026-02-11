Deco rend un bel hommage à Ronald Araujo

Le Barça (1er) continue ses prouesses en Liga et semble de nouveau prêt à concurrencer le Real Madrid (2e) jusqu’à la fin de saison en championnat. Par ailleurs, le directeur sportif du club, Deco, serait ravi des derniers comptes rendus proposés par les joueurs de Hansi Flick, et cela, dans chaque compétition. Interrogé par Sport, il a transmis au média une pleine satisfaction en évoquant cas par cas le vestiaire de la formation blaugrana. Ronald Araujo (26 ans), le défenseur uruguayen qui a tout de même disputé 19 matchs cette saison et inscrit trois buts, a notamment été au centre du sujet, après sa période de malaise vécue en Catalogne ainsi que son repos inattendu.

« Peut-être qu’autrefois, on ne parlait pas de ces choses. Je pense que nous avons tous traversé des moments difficiles dans la vie, chacun à sa manière. Dans le cas de Ronald, il est essentiel pour moi de souligner que lorsqu’une personne a un problème, le fait de le reconnaître et de demander de l’aide, c’est qu’elle a déjà parcouru 50 % du chemin. La plupart des gens n’ont pas cette capacité. Nous avons vu des cas d’athlètes bien connus qui n’ont pas été en mesure de surmonter des situations de dépression ou d’autres problèmes et qui ont fini par quitter le sport. C’est pourquoi, je lui tire mon chapeau. Il a eu le courage de dire "je ne vais pas bien, j’ai besoin d’aide et je vais y remédier ». Avant que le directeur sportif démontre une réelle envie de poursuivre la saison avec le joueur sud-Américain. « Honnêtement, j’ai été très positivement surpris à cet égard. C’est comme un joueur qui est blessé : il récupère, reprend l’entraînement et est à nouveau disponible. Je suis très heureux pour lui. C’est un joueur dont nous avons besoin, mais au-delà du football et de tout le reste, le plus important est qu’il soit bien ».