Timothée Chalamet dévoile le nouveau maillot de l’AS Saint-Étienne au 20h de TF1
Présent ce dimanche au 20h de TF1 pour la promotion du film Marty Supreme où il joue le premier rôle, l’acteur franco-américain Timothée Chalamet en a profité pour mettre en avant son amour pour l’AS Saint-Étienne. Grand supporter des Verts puisqu’il allait en vacances chez ses grands-parents dans la région de Saint-Étienne, il a profité de ce passage télévisé pour dévoiler le nouveau maillot de l’ASSE floqué Chalamet avec le numéro 42, celui de la Haute-Loire, le département de Saint-Étienne.
«Oh là là, oh non? 42, c’est énorme. C’est magnifique, regarde ce vert», a-t-il déclaré avant d’enfiler le maillot. Il est ensuite revenu sur son amour pour les Stéphanois : «c’est vraiment de l’amour. On verra, là on est cinquième. C’est l’équipe de ma famille, les Chalamet. Je suis allé à Geoffroy-Guichard, au Chaudron, en grandissant. Il y avait un Américain, Carlos Bocanegra, qui jouait quand j’étais petit. Il y avait plein de joueurs que j’adorais, Matuidi, Dabo, Payet, Perrin…»
