Le Real Madrid met un terme au projet de la Super League

C’est la fin d’un long combat entre le Real Madrid et l’UEFA. Dans la nuit du 18 avril 2021, trois clubs espagnols, trois formations italiennes et six écuries anglaises lançaient officiellement le projet de Super League. « Douze des clubs les plus importants d’Europe annoncent aujourd’hui avoir trouvé un accord pour la création d’une nouvelle compétition : la Super League. L’AC Milan, Arsenal, l’Atlético de Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, le FC Internazionale Milano, la Juventus FC, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid CF et Tottenham ont rejoint en tant que clubs fondateurs. Trois autres clubs seront invités à se joindre avant la saison inaugurale qui débutera dès que possible. Pour l’avenir, les clubs fondateurs ont hâte de discuter avec l’UEFA et la FIFA des meilleures solutions pour la Super League et pour le football mondial dans son ensemble. La création de la nouvelle Ligue intervient alors que la pandémie mondiale a accéléré l’instabilité du modèle économique actuel du football européen. Depuis des années, les clubs fondateurs visent à améliorer la qualité et l’intensité des compétitions européennes existantes et, en particulier, à créer un tournoi dans lequel les meilleurs clubs et joueurs peuvent s’affronter plus fréquemment. La pandémie a révélé qu’une vision stratégique et une approche commerciale sont nécessaires pour augmenter la valeur et l’aide au profit de la pyramide du football dans son ensemble. Ces derniers mois, un dialogue intense a eu lieu avec les organes directeurs sur le futur format des compétitions européennes. Les clubs fondateurs estiment que les solutions proposées par les régulateurs ne résolvent pas les questions fondamentales, qui sont à la fois la nécessité d’offrir des matches de meilleure qualité, et d’obtenir des ressources financières supplémentaires pour l’ensemble du monde du football ».

La suite après cette publicité

Une annonce fracassante qui avait été suivie d’une guerre entre les clubs frondeurs et l’UEFA. Les clubs fondateurs voulaient créer une toute nouvelle compétition pour accroitre leurs revenus, tandis que l’UEFA les menaçait d’être exclu de la prestigieuse Ligue des Champions le temps que la Super League soit créée. Très rapidement, le nombre de frondeurs s’était réduit, les équipes de Premier League préférant stopper les hostilités. Idem pour les formations italiennes et l’Atlético de Madrid. Un temps annoncé comme intéressé par cette compétition, le PSG était finalement un fervent opposant à la Super League et notamment son président Nasser Al-Khelaïfi.

Madrid se met enfin d’accord avec l’UEFA

Au fil des années, le FC Barcelone et le Real Madrid se sont retrouvés tous seuls dans cette bataille, avant que les Blaugranas ne décident de quitter le navire le 7 février dernier. «Le FC Barcelone annonce avoir officiellement notifié aujourd’hui à l’EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY et aux clubs qui en font partie son retrait du projet de Super Ligue européenne.» Quatre jours plus tard, le projet de la Super League européenne est définitivement enterré. Après de longues années de lutte, le Real Madrid vient d’annoncer qu’il se retirait du projet après avoir trouvé un accord avec l’UEFA.

La suite après cette publicité

«L’UEFA, l’European Football Clubs (EFC) et le Real Madrid C. F. parviennent à un accord pour le bien du football européen de clubs. Après des mois de discussions menées dans l’intérêt du football européen, l’UEFA, l’European Football Clubs (EFC) et le Real Madrid C. F. annoncent avoir conclu un accord de principe dans l’intérêt du football européen, respectant le principe du mérite sportif et mettant l’accent sur la viabilité à long terme des clubs et l’amélioration de l’expérience des supporters grâce à l’utilisation de la technologie. Cet accord de principe permettra également de résoudre leurs différends juridiques liés à la Super League européenne, une fois qu’un accord définitif aura été mis en œuvre», peut-on lire dans le communiqué publié par la Casa Blanca. La fin d’un feuilleton qui aura duré près de cinq ans.