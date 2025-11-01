La statistique complètement folle du PSG face à Nice

Opposé à Nice lors de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est bien décidé à prendre sa revanche après deux défaites consécutives à domicile face aux Aiglons. Et les hommes de Luis Enrique n’ont pas tardé à afficher leurs ambitions dans cette rencontre.

Organisés en 4-3-3 avec Mayulu en faux numéro 9 et le retour de Neves dans le onze de départ, les Parisiens ont rapidement pris le contrôle des opérations. Résultat ? Après 15 minutes de jeu, le club de la capitale affiche 90% de possession de balle… Une statistique résumant à elle seule la domination actuelle des Franciliens, qui vont désormais devoir trouver la faille.