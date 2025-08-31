OM : la grosse colère de Roberto De Zerbi

Cette semaine, l’Olympique de Marseille a été fixé sur son sort en Ligue des Champions. Les Phocéens croiseront ainsi le fer avec le Real Madrid, l’Ajax Amsterdam, le Sporting CP, l’Atalanta, Newcastle, l’Union Saint-Gilloise, Liverpool et le Club Bruges. Un sacré menu pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, qui devront montrer un meilleur visage que celui affiché dimanche face à l’OL en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Après une défaite face au Stade Rennais, puis un succès face au Paris FC, les Olympiens comptaient réussir leur premier gros test face à des Gones, qui ont perdu plusieurs cadres durant l’été. Sans vrai n°9, après le départ de Georges Mikautadze, Paulo Fonseca a dû bricoler.

En face, Roberto De Zerbi s’appuyait sur un groupe plus solide, sans Adrien Rabiot en instance de départ. Pourtant, les Marseillais ont été malmenés par la jeune garde lyonnaise, qui a été proche de marquer à plusieurs reprises en première période sous l’impulsion de Malick Fofana. Le Belge a même provoqué l’expulsion d’Egan-Riley. Ce qui a rendu fou RDZ, très agité dans sa zone technique, ainsi que les dirigeants marseillais visiblement agacés. En deuxième période, les Marseillais ont tenu avant de craquer en fin de rencontre à la suite d’un csc de Leonardo Balerdi à la 87e. Le capitaine olympien s’est d’ailleurs présenté en zone mixte pour faire son mea-culpa.

De Zerbi n’est pas content

« C’est très dur. On était venu chercher les trois points. Après l’erreur, je prends la responsabilité de l’expulsion de CJ. C’est moi qui ai commencé. C’était triste comme soirée» Il n’était pas le seul à être atteint après cette nouvelle défaite de l’OM. Roberto De Zerbi était également mécontent, lui qui n’a pas chargé son capitaine. «Je n’ai rien à lui dire. Oui, il a fait une erreur. Mais si j’ai des choses à lui dire, elles se disent dans le vestiaire.» En revanche, il a été plus bavard concernant la mentalité de son équipe, résignée après l’expulsion.

«Je suis d’accord avec vous, surtout après l’expulsion. On a souffert plus qu’eux même si, au final, ils n’ont pas forcément beaucoup d’occasions. À 10 contre 11, c’était toujours le cas même si on aurait pu mériter un peu plus sur cette rencontre (…) Je pense que nous avons provoqué tout seul l’expulsion dont nous sommes sanctionnés. Nous avions le ballon. Egan Riley est un jeune joueur de 2003. Cornelius était le seul défenseur sur le banc. On n’a pas concédé beaucoup d’occasions, même à dix contre onze. Mais il faut du courage et de la personnalité. Si on pense que l’on peut se recroqueviller à cinq derrière, ce n’est pas la bonne mentalité quand on veut jouer dans un gros club.» Le message est passé. Les joueurs et les recrues phocéennes sont prévenus.