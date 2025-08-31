OL : Corentin Tolisso lance un avertissement

Capitaine de l’OL, Corentin Tolisso peut avoir le sourire. Malgré un été difficile, les Gones sont invaincus en Ligue 1, eux qui ont fait tomber Lens, Metz et Marseille. Après la victoire 1 à 0 face aux Phocéens, le Français était heureux, mais il a tenu à envoyer un message à ses coéquipiers qui doivent rester humbles. «Oui bien sûr, on est très fiers d’avoir pu gagner, très contents. C’était un match compliqué, on a su les mettre en difficulté, ils ont pris ce carton rouge. Après à partir de ce moment-là, c’est sûr qu’ils étaient un peu plus bas, donc il fallait trouver une solution et on l’a trouvée à la fin. On a été patient, on n’a pas abandonné, on a continué et on a été récompensé de nos efforts.»

Il a ajouté : «c’est une bonne chose, on a réussi à faire 9 points sur 9. Il faut qu’on continue, qu’on reste humble parce qu’on n’est arrivé nulle part. On doit garder cette humilité, continuer à bien travailler. Toute l’équipe tire dans le même sens. On a, chaque semaine, un très bel état d’esprit et ça s’est encore vu ce soir, avec le public qui a fait un travail extraordinaire pour nous pousser. Si on a mis ce but, c’est aussi grâce à eux. C’est vrai que je viens de parler d’objectifs mais, en fait, on s’en est pas donné. D’où l’on vient, on prend vraiment les matches les uns après les autres. On met des choses en place tactiquement et on réussit à gagner les trois premiers matches. On va bien se reposer et analyser pour progresser et faire encore mieux.» Avec des recrues supplémentaires, cela sera possible.