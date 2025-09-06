Real Madrid : David Alaba lâche ses vérites sur son mercato

Plombé par de longues blessures, David Alaba a manqué une grande partie des matchs du Real Madrid la saison dernière. Cette situation, combinée à l’arrivée de Dean Huijsen, venu s’installer comme défenseur central titulaire des Merengues, a alimenté plusieurs rumeurs associant l’Autrichien à un départ de la capitale espagnole. Alaba est revenu sur ces spéculations en conférence de presse, avant le match de l’Autriche face à Chypre.

La suite après cette publicité

« Je suis dans le football depuis assez longtemps pour savoir que les rumeurs font partie du métier. Heureusement, ce ne sont pas des choses sur lesquelles je m’attarde trop, et j’en riais beaucoup car rien n’était vrai, c’était faux », a-t-il assuré, rassurant ensuite sur son état physique : « Je me sens bien maintenant, j’ai beaucoup progressé ces derniers temps. Je pense que je pourrais jouer 90 minutes avec la sélection, même si je ne sais pas si ce serait judicieux. Les prochains matchs montreront où j’en suis. Mon objectif est de jouer et d’être sur le terrain. » David Alaba espère connaître ses premières minutes sous les couleurs du Real Madrid cette saison après la trêve internationale, alors que Xabi Alonso devrait commencer à effectuer plus de rotations dans son onze.