Liga MX

Un hypnotiseur contacté pour sauver Anthony Martial

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Anthony Martial @Maxppp

Depuis son arrivée au Mexique, Anthony Martial vit un calvaire sous le maillot des Rayados de Monterrey. Le Français est apparu à neuf reprises et n’a toujours pas inscrit le moindre but. Un bilan terrible pour la recrue phare de la formation mexicaine.

L’ancien Monégasque arrivera-t-il à retrouver rapidement le chemin des filets ? TV Azteca indique qu’une rumeur circule au pays selon laquelle les proches de Martial auraient cherché à contacter John Milton pour régler ce problème. Milton est un hypnotiseur reconnu au Mexique qui a, selon le média local, aidé plusieurs sportifs à retrouver leur meilleur niveau.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
