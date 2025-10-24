Mexique : c’est de pire en pire pour Anthony Martial !

Ça commence sérieusement à se tendre autour d’Anthony Martial. Pour rappel, nous vous avions évoqué sa situation difficile au Mexique au début du mois. Arrivé chez les Rayados de Monterrey, l’attaquant français de 29 ans avait été accueilli en rockstar. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Monaco était surtout attendu comme une arme offensive létale. Depuis, les fans du club mexicain déchantent. Et pas qu’un peu. Muet il y a quelques semaines, Anthony Martial… n’a toujours pas marqué le moindre but ! Il avait tout de même pu compter sur le soutien de son coéquipier, Oliver Torres, arrivé à Monterrey l’an dernier, après des passages au Séville FC, Porto et à l’Atlético de Madrid.

«Évidemment, les gens attendent des résultats immédiats, et marquer ou ne pas marquer un but est souvent une question de chance et de fortune, ce qui change la perspective d’être incroyable ou non. Mais pour cette raison, si j’avais marqué un but à Tijuana ou si je n’avais pas marqué, pour moi, le critère serait le même, à savoir continuer à faire preuve de patience dans l’adaptation. Il est en train de découvrir son nouvel environnement, il prend ses marques, sa famille arrive, il a besoin de la stabilité que lui procure son espace, sa maison. À partir de là, c’est un grand joueur qui va nous apporter beaucoup. Ses coéquipiers l’aident à s’adapter et je suis sûr qu’il va être à la hauteur des attentes, car c’est un très grand joueur», avait défendu l’attaquant espagnol au média local TUDN.

Les Rayados s’impatientent

Malheureusement pour Martial, les déclarations de Torres précédaient le match de championnat face aux UNAM Pumas. Une rencontre qui s’est terminée en match nul (1-1) avec un Martial sans but et remplacé à la mi-temps. «Martial a réussi à éteindre Monterrey. Monterrey est en perte de vitesse depuis un mois. Sur ses cinq derniers matchs, il n’en a remporté qu’un seul, ce qui coïncide avec l’arrivée d’Anthony Martial chez les Rayados. Depuis que le Français a rejoint l’équipe et fait ses débuts avec La Pandilla, la seule victoire remportée est celle contre Santos Laguna, avec un seul but d’avance et à domicile», a écrit AS Mexique. Comme la dernière fois, les médias locaux s’en sont encore pris au Français et reprochent au coach des Rayados, Domenec Torrent, d’insister avec un joueur d’expérience incapable de marquer depuis 229 minutes de jeu.

«Anthony Martial a commencé comme titulaire, il a eu quelques bonnes occasions de mener une belle contre-attaque. Il doit également bien connaître les mouvements de ses coéquipiers, et c’est au quotidien qu’il va nous le montrer. Comme cela a déjà été dit, espérons qu’il sera au meilleur de sa forme pour la phase finale», a déclaré Jordi Guerrero, l’un des adjoints de Torrent, pour défendre Martial. Des explications insuffisantes pour beaucoup. «Les Rayados l’ont fait partir par la porte de derrière et il marque désormais plus de buts qu’Anthony Martial, Torrent pourrait bien le regretter», ironise TV Azteca en prenant l’exemple d’Ali Avila (22 ans), un jeune formé aux Rayados, prêté sans succès aux Pumas et envoyé aujourd’hui à Querétaro où il a marqué 4 buts en 6 matches de championnat. Soit plus que Martial et Roberto de la Rosa, les deux attaquants des Rayados bloqués à 0 but. Depuis, le club de Monterrey a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant 4-2 face à Juárez le 22 octobre dernier. Mais Anthony Martial a dû se contenter de 20 minutes de jeu… et n’a toujours pas marqué.