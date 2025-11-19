Benfica : la sanction infligée à Andreas Schjelderup est tombée

Le verdict est tombé pour Andreas Schjelderup. L’ailier norvégien de Benfica a été condamné au Danemark à 14 jours de prison avec sursis et un an de mise à l’épreuve pour avoir partagé sur Snapchat une vidéo à caractère sexuel impliquant des mineurs. Jugé dans le cadre d’un plaider coupable, il a reconnu avoir diffusé en novembre 2023 cette vidéo de 27 secondes comme « une mauvaise blague ». Lors de la lecture du jugement, le juge Mathias Eike lui a déclaré : « Tu reçois un carton jaune », une phrase rapportée par le journal norvégien Verdens Gang, alors que le parquet réclamait 20 jours de prison ferme.

La suite après cette publicité

Schjelderup avait présenté ses excuses début novembre sur Instagram, admettant « une erreur stupide » et affirmant avoir retiré la vidéo dès qu’un ami lui avait signalé son caractère illégal. La Fédération norvégienne de football ayant jugé la sanction suffisante, il a disputé 20 minutes contre l’Estonie (4-0) mais est resté sur le banc face à l’Italie (4-1). Au Benfica, Schjelderup a disputé 17 matchs cette saison et inscrit 2 buts.