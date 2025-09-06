Menu Rechercher
Christopher Nkunku explique son départ de Chelsea

Par André Martins
1 min.
Christopher Nkunku @Maxppp

Arrivé à l’AC Milan cet été dans un transfert évalué à 43 millions d’euros, bonus compris, Christopher Nkunku est revenu sur les difficultés qui ont marqué son court passage à Chelsea, entre 2023 et 2025. Plombé par des blessures au cours de ces deux dernières saisons, l’attaquant français de 27 ans a inscrit 18 buts et délivré 5 passes décisives en 62 apparitions sous les couleurs des Blues.

«Je me suis blessé tout de suite et j’ai été écarté pendant cinq mois, a-t-il analysé. À mon retour, j’ai rechuté », a-t-il déclaré depuis Casa Milan. « Lors de ma deuxième saison, j’ai travaillé dur et j’ai tout fait pour être prêt, mais l’entraîneur a fait ses choix. Je suis le même joueur que j’ai toujours été, je veux jouer avec le sourire, et je sais que ce sera différent ici à Milan. (…) Quand l’AC Milan m’a appelé, je n’ai pas eu besoin de réfléchir longtemps ; j’ai su immédiatement que c’était l’option parfaite pour moi.» Chez les Rossoneri, Nkunku retrouvera ses compatriotes Adrien Rabiot et Mike Maignan »

