Le PSG confirme la tuile pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué

Vingt-quatre heures après les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué avec l’équipe de France, le Paris Saint-Germain vient de communiquer sur l’indisponibilité de ses deux joueurs. Dembélé souffre d’une blessure à la jambe droite, tandis que Doué est touché au mollet droit. Les deux joueurs ne retrouveront pas les terrains avant plusieurs semaines.

« Sorti sur blessure lors du match Ukraine - France vendredi, Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à environ six semaines. Également touché lors de cette rencontre, Désiré Doué souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines », a communiqué le club parisien. Dembélé et Doué sont d’ors-et-déjà forfaits pour les rencontres face à l’Atalanta en Ligue des Champions (le 17 septembre) et le Classique contre Marseille en championnat (le 21 septembre).