Liga : le Barça évite le pire chez le Rayo Vallecano

Pour rester dans la lignée de l’Athletic Bilbao et du Real Madrid, le FC Barcelone devait aller s’imposer sur la pelouse compliquée du Rayo Vallecano afin de confirmer un troisième succès de suite. Sans compter Lewandowski, Fermín López et Rashford, laissés sur le banc, Hansi Flick alignait son équipe-type pour prendre les trois points et faire tomber le Rayo, qui reste sur une victoire sur ses deux premiers matches. Le Barça a eu du mal à entamer cette rencontre et c’est l’équipe locale qui en profitait et se frottait à un Joan Garcia de taille pour empêcher Ratiu d’ouvrir le score à bout portant (12e).

Mais les Catalans ne parvenaient pas à créer leur jeu habituel et devaient s’en remettre au talent individuel de Lamine Yamal, qui a obtenu un penalty après un contact avec Chavarria… qu’il a lui-même transformé à contre-pied (1-0, 40e). Une ouverture du score bien payée pour des Blaugranas qui ont été malmenés et bien aidés par Joan Garcia, encore décisif devant Luiz Felipe (37e). Et le scénario a été similaire en seconde période, avec un Rayo Vallecano qui continuait de faire le jeu, mais se frottait à une défense catalane solide.

Joan Garcia a sauvé le Barça du chaos

En revanche, Ferran Torres, Raphinha et Olmo, qui ratait une lourde occasion juste avant la pause (45e+3), ne parvenaient pas à se montrer dangereux. Et à force de forcer, les Madrilènes pensaient égaliser, mais De Frutos était signalé hors-jeu (64e). Une première alerte pas prise au sérieux par le Barça, puni par la belle reprise de volée de Fran Perez, sur corner (1-1, 67e). Pire encore, De Frutos avait la balle pour prendre l’avantage, mais tombait sur un Joan Garcia décisif, des pieds (73e).

Incapables de se ressaisir, les Blaugranas ont encore souffert dans les dernières minutes et Joan Garcia était toujours là pour sauver les siens devant Isi Palazon (86e). La recrue estivale a réalisé un match énorme, mais n’a rien pu faire pour empêcher un match nul mérité. Un petit coup d’arrêt pour le FC Barcelone avant la trêve, qui reste au 4e rang avant d’affronter Valence. De son côté, le Rayo (10e) peut presque avoir des regrets dans ce match, mais prend un point précieux avant de se déplacer à Osasuna.