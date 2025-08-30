Lens : Rémy Labeau-Lascary finalement au Stade Brestois

C’était un véritable coup de théâtre de la fin de ce mercato de Ligue 1. Dans un communiqué publié en début de semaine, le SCO d’Angers a annoncé l’arrivée en prêt de Rémy Labeau-Lascary, l’attaquant de 22 ans formé à Lens. Mais malgré l’officialisation, le transfert a capoté puisque le SCO ne dispose pas des finances suffisantes avec sa masse salariale encadrée.

«Le contrat de Rémy Labeau-Lascary n’a pu être homologué par la commission réunie spécialement hier en milieu d’après-midi, pas plus que n’aurait pu l’être celui de Steve Mounié ou de tout autre nouveau joueur», était-il indiqué. D’après les dernières informations de La Voix du Nord, Rémy Labeau-Lascary (22 ans) est rentré à Lens… mais va finalement repartir. Le Guadeloupéen va être prêté à Brest, qui a besoin de renforts en attaque. Une bonne nouvelle pour le joueur, désireux de retrouver du temps de jeu.