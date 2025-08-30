Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Liverpool a soumis une offre à Crystal Palace pour Marc Guéhi

Par Allan Brevi
1 min.
Marc Guehi sous le maillot de Crystal Palace @Maxppp

Liverpool a soumis une offre pour s’attacher les services de Marc Guehi, le défenseur central de 25 ans de Crystal Palace. Le club anglais propose une somme de 41 M€ selon The Athletic. Formé à Chelsea et devenu un élément clé des Eagles ces dernières saisons, Guehi pourrait ainsi rejoindre un club en quête de renforts défensifs pour solidifier sa charnière centrale malgré la présence de Konaté et de Van Dijk.

La suite après cette publicité

Crystal Palace n’a pas encore donné de réponse, tandis que Liverpool continue de travailler activement sur ses renforts estivaux. Le joueur est favorable à un transfert vers Anfield si les deux clubs parviennent à un accord. Affaire à suivre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Crystal Palace
Marc Guéhi

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Marc Guéhi Marc Guéhi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier