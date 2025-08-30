Liverpool a soumis une offre à Crystal Palace pour Marc Guéhi

Liverpool a soumis une offre pour s’attacher les services de Marc Guehi, le défenseur central de 25 ans de Crystal Palace. Le club anglais propose une somme de 41 M€ selon The Athletic. Formé à Chelsea et devenu un élément clé des Eagles ces dernières saisons, Guehi pourrait ainsi rejoindre un club en quête de renforts défensifs pour solidifier sa charnière centrale malgré la présence de Konaté et de Van Dijk.

La suite après cette publicité

Crystal Palace n’a pas encore donné de réponse, tandis que Liverpool continue de travailler activement sur ses renforts estivaux. Le joueur est favorable à un transfert vers Anfield si les deux clubs parviennent à un accord. Affaire à suivre.