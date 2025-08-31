Premier League : Liverpool surprend totalement Arsenal

Pour cette troisième journée de Premier League, Liverpool recevait Arsenal à Anfield. Les Reds, vainqueurs de Bournemouth (4-2) et Newcastle (3-2) lors des premières journées, ont montré quelques failles défensives que Konaté devait absolument corriger ce samedi. Arsenal, solide derrière et percutant en attaque depuis le début de saison, est arrivé avec confiance après ses succès contre Manchester United (1-0) et Leeds (5-0). Les Gunners se sont alignés en 4-3-3 avec Raya dans les cages, Saliba et Gabriel en défense centrale, et Gyökeres en pointe, épaulé par Madueke et Martinelli. Liverpool a joué en 4-2-3-1 avec Alisson, Van Dijk, Konaté, Szoboszlai en latéral et Kerkez, Gravenberch et Mac Allister au milieu, Wirtz en soutien de l’attaque composée de Salah, Gakpo et Ekitiké. Après les deux nuls (2-2) de la saison précédente entre les deux équipes, ce match a tenu toutes ses promesses, avec des joueurs clés comme les recrues estivales Madueke, Gyökeres, Wirtz. Ekitiké, tout juste convoqué avec les Bleus après le forfait de Cherki, devait lui continuer sur sa bonne série.

Le début de match entre Liverpool et Arsenal a été assez équilibré, d’autant que dès l’entame de la rencontre, William Saliba est sorti sur blessure à la 6e minute, remplacé par Cristhian Mosquera. Ensuite, les Reds ont rapidement pris le contrôle du ballon, écartant sur les côtés avec Szoboszlai et Kerkez et cherchant Hugo Ekitike dans la profondeur, durant le premier quart d’heure, sans pour autant réussir à inquiéter David Raya de manière décisive. Arsenal a calmé le tempo avec de longues phases de possession et quelques appels en profondeur de Martinelli et Madueke sur les ailes. Mais, encore une fois, sans vraiment créer de danger. Cody Gakpo a tenté sa chance à la 13e minute, tandis que Gyökeres a mis une grosse pression sur Alisson à la 31e minute. Les trente premières minutes ont montré un jeu disputé et équilibré, sans avantage clair pour l’une ou l’autre équipe. Dans le dernier quart d’heure de la première mi-temps, les deux équipes ont poussé, avec Calafiori proche d’ouvrir le score sur une frappe finalement hors cadre, Noni Madueke contré sur la droite et Mac Allister stoppé dans l’axe, mais aucun but n’a été inscrit. Les deux formations de PL se sont quittées dos à dos à la mi-temps.

Liverpool et Dominik Szoboszlai solides défensivement

Pas de changement à la pause, les deux coachs ont fait confiance aux mêmes acteurs. Liverpool a d’abord fait tourner le ballon dans sa moitié de terrain et a pris le temps de construire, Gakpo se montrant pressant sur la gauche pour gagner une touche face à Timber. Wirtz a tenté de trouver Mac Allister dans l’axe, mais sa transmission était trop longue, tandis que Konaté remontait le ballon jusque dans le camp d’Arsenal, récupéré par Merino. Rice lançait Gyökeres sur la gauche, bien repoussé en touche, et Martinelli était recherché en profondeur sans succès. Gravenberch, trouvé entre les lignes par Mac Allister, a frappé de loin, mais sa tentative est passée à gauche, tandis que Madueke a provoqué sur la droite avant que Kerkez ne concède un corner. Arsenal a également cherché à se projeter, et Hugo Ekitike a été sanctionné sur une faute côté droit sur Calafiori. Liverpool a ensuite vu son but refusé : Wirtz a contrôlé et enchaîné d’une volée repoussée par Raya, Gakpo a été fauché, et Ekitike avait marqué en se jetant sur le ballon, mais l’action a été annulée pour une situation de hors-jeu.

Dans une fin de match intense, Liverpool s’est offert un succès crucial contre Arsenal grâce à un coup franc sublime de Dominik Szoboszlai. À la 66e minute, Viktor Gyökeres a été averti pour une faute sur Virgil van Dijk, avant que Florian Wirtz et Ibrahima Konaté aient été touchés physiquement et aient reçu des soins en seconde période. Arsenal a procédé à plusieurs changements, avec l’entrée d’Eberechi Eze, Martin Ødegaard et Gabriel Martinelli, tandis que Liverpool a fait appel à Federico Chiesa, Joe Gomez et Wataru Endo. Malgré quelques situations chaudes, notamment des tentatives de Mohamed Salah, Cody Gakpo et Federico Chiesa, les Reds ont tenu bon défensivement. À la 84e minute, Szoboszlai a ouvert le score d’un coup franc magique plein axe à 25 mètres, battant David Raya et offrant le premier but de la saison en Premier League pour le Hongrois. Dans les dernières minutes, Liverpool a géré les derniers assauts d’Arsenal, avec Van Dijk, Szoboszlai latéral droit et Alisson qui ont repoussé les dernières offensives. Liverpool s’est donc imposé 1-0 et a infligé aux Gunners leur première défaite de la saison.