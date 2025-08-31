Menu Rechercher
Premier League 2025/2026 3e journée
Liverpool
Arsenal
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Classement live 2 Arsenal 7 3 Liverpool 7
Possession 67% Liverpool Arsenal
Compositions Liverpool 4-2-3-1 Arsenal 4-3-3
Qui va gagner ?
1 LIV N NUL 2 ARS
524 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
D
V
V
V
V
V
D
D
Rencontres précédentes
35% 18 Victoires 33% 17 Nuls 31% 16 Victoires

Blessures & suspensions

Harvey Elliott Harvey Elliott Coup Alexis Mac Allister Alexis Mac Allister Inconnu Jeremie Frimpong Jeremie Frimpong Ischio-jambiers Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville
Ben White Ben White Coup Kai Havertz Kai Havertz Blessure au genou Martin Ødegaard Martin Ødegaard Blessure à l'épaule Christian Nørgaard Christian Nørgaard Coup Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Bukayo Saka Bukayo Saka Ischio-jambiers

Match Liverpool - Arsenal en direct commenté

3e journée de Premier League - dimanche 31 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Arsenal (Premier League, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Premier League entre Liverpool et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 31 août 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Arsenal.

On en parle

Arbitres

Chris Kavanagh arbitre principal
0
1.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Daniel Cook arbitre assistant
Wade Smith arbitre assistant
Samuel Barrott quatrième arbitre
Sian Louise Massey-Ellis arbitre VAR
John Brooks arbitre VAR auxiliaire
Michael Salisbury arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Anfield Liverpool
Anfield
  • Année de construction : 1884
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61276
  • Affluence moyenne : 44536
  • Affluence maximum : 60420
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 31 août 2025 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison Régulière - journée 3
Diffusion CANAL+
Code LIV-ARS
Zone Angleterre
Équipe à domicile Liverpool
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 31 août 2025 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Liverpool Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Arsenal ?

Liverpool : le coach A. Slot a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, D. Szoboszlai, A. Mac Allister, R. Gravenberch, C. Gakpo, F. Wirtz, Mohamed Salah, H. Ekitiké.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Gabriel Martinelli, V. Gyökeres, N. Madueke.

Qui arbitre le match Liverpool Arsenal ?

Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Liverpool Arsenal ?

Liverpool accueille le match au Anfield.

Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 août 2025, coup d'envoi 17:30.

