Prono
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Liverpool - Arsenal en direct commenté
3e journée de Premier League - dimanche 31 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Arsenal (Premier League, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Premier League entre Liverpool et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 31 août 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Arsenal.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 31 août 2025 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Liverpool Arsenal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Arsenal ?
Liverpool : le coach A. Slot a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, D. Szoboszlai, A. Mac Allister, R. Gravenberch, C. Gakpo, F. Wirtz, Mohamed Salah, H. Ekitiké.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Gabriel Martinelli, V. Gyökeres, N. Madueke.
- Qui arbitre le match Liverpool Arsenal ?
Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Liverpool Arsenal ?
Liverpool accueille le match au Anfield.
- Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 août 2025, coup d'envoi 17:30.