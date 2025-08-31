Match Liverpool - Arsenal en direct commenté

3e journée de Premier League - dimanche 31 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Arsenal (Premier League, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Premier League entre Liverpool et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 31 août 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Arsenal.