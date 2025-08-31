Menu Rechercher
L’arbitre VAR de Liverpool-Arsenal remplacé après une erreur survenue lors de Chelsea-Fulham

Michael Salisbury, en charge du VAR lors du match entre Chelsea et Fulham (2-0) hier, a été écarté de la rencontre Liverpool-Arsenal prévue ce dimanche 31 août. Selon The Athletic, l’organisme en charge de l’arbitrage en Angleterre (PGMOL) a reconnu une erreur d’intervention lors du « West London derby ». L’action litigieuse concernait un but refusé à Fulham pour une faute jugée très légère en amont, une décision vivement critiquée après la rencontre par l’entraîneur des Cottagers, Marco Silva.

En effet, le PGMOL a estimé qu’il n’aurait pas dû y avoir d’intervention du VAR dans cette situation et a présenté ses excuses au club londonien. Le directeur de l’instance a même pris contact avec Fulham pour revenir sur l’incident. En conséquence, Salisbury ne sera pas au poste de VAR ce dimanche à Anfield. Il sera remplacé par John Brooks pour le choc de Premier League entre Liverpool et Arsenal ce dimanche à 17h30.

