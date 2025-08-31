EdF, Liverpool : Ibrahima Konaté sorti sur blessure contre Arsenal

C’est l’hécatombe pour Didier Deschamps. Quelques heures avant le premier rassemblement de la saison pour les Bleus, l’équipe de France a été contrainte d’encaisser le forfait de Rayan Cherki, remplacé par Hugo Ekitike, avant de voir William Saliba sortir sur blessure contre Liverpool, à Anfield ce dimanche.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas le seul à avoir dû quitter la pelouse de Liverpool, puisque l’autre élément de la charnière tricolore, Ibrahima Konaté, s’est tient pendant plusieurs minutes l’arrière de la cuisse droite. Le défenseur de 26 ans a finalement quitté ses partenaires en boitant et a été remplacé par Joe Gomez, à la 79e minute. Un nouveau coup dur pour les Bleus.