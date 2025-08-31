Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

EdF, Liverpool : Ibrahima Konaté sorti sur blessure contre Arsenal

Par Samuel Zemour
1 min.
Ibrahima Konaté avec Liverpool @Maxppp
Liverpool 1-0 Arsenal

C’est l’hécatombe pour Didier Deschamps. Quelques heures avant le premier rassemblement de la saison pour les Bleus, l’équipe de France a été contrainte d’encaisser le forfait de Rayan Cherki, remplacé par Hugo Ekitike, avant de voir William Saliba sortir sur blessure contre Liverpool, à Anfield ce dimanche.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas le seul à avoir dû quitter la pelouse de Liverpool, puisque l’autre élément de la charnière tricolore, Ibrahima Konaté, s’est tient pendant plusieurs minutes l’arrière de la cuisse droite. Le défenseur de 26 ans a finalement quitté ses partenaires en boitant et a été remplacé par Joe Gomez, à la 79e minute. Un nouveau coup dur pour les Bleus.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Ibrahima Konaté

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier