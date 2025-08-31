Liverpool - Arsenal : les compositions sont là

Ce dimanche, la 3e journée de Premier League offre avec un choc au sommet entre Liverpool et Arsenal. A domicile, les Reds s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker dans les cages derrière Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Milos Kerkez. Le milieu de terrain est assuré par Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister avec Florian Wirtz un cran plus haut. Devant, Hugo Ekitiké est accompagné dans les couloirs par Mohamed Salah et Cody Gakpo.

De leur côté, les Gunners s’organisent dans un 4-3-3 avec David Raya qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori. Mikel Merino, Martin Zubimendi et Declan Rice se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Viktor Gyökeres est épaulé par Noni Muedeke et Gabriel Martinelli.

Les compositions

Liverpool : Alisson - Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitiké

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Zubimendi, Merino - Madueke, Gyökeres, Martinelli