Menu Rechercher
Commenter 11
Premier League

Liverpool - Arsenal : les compositions sont là

Par Aurélien Macedo
1 min.
Viktor Gyökeres avec Arsenal @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL +
Liverpool 0-0 Arsenal Voir sur CANAL+

Ce dimanche, la 3e journée de Premier League offre avec un choc au sommet entre Liverpool et Arsenal. A domicile, les Reds s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker dans les cages derrière Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Milos Kerkez. Le milieu de terrain est assuré par Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister avec Florian Wirtz un cran plus haut. Devant, Hugo Ekitiké est accompagné dans les couloirs par Mohamed Salah et Cody Gakpo.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Gunners s’organisent dans un 4-3-3 avec David Raya qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori. Mikel Merino, Martin Zubimendi et Declan Rice se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Viktor Gyökeres est épaulé par Noni Muedeke et Gabriel Martinelli.

Les compositions

Liverpool : Alisson - Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitiké

La suite après cette publicité

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Zubimendi, Merino - Madueke, Gyökeres, Martinelli

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Arsenal

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Arsenal Logo Arsenal FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier