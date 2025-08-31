Chelsea : Nicolas Jackson ne signera pas au Bayern !

La fin d’un long feuilleton. En passe d’être prêté au Bayern Munich, Nicolas Jackson ne signera finalement pas en Bavière. Après la blessure de Liam Delap, Chelsea est revenu sur sa décision, demandant à son buteur sénégalais de rentrer à Londres. Si ce dernier n’était d’abord pas d’accord à l’idée de faire machine arrière, le règlement a finalement eu raison de sa destinée.

Ce dimanche, Sky Germany a ainsi indiqué que le transfert de Jackson au Bayern est désormais à 100 % annulé. Le média allemand ajoute que le Bayern s’est officiellement retiré. Nicolas Jackson et son agent, Ali Barat, sont désormais attendus en Angleterre.