Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Chelsea : Nicolas Jackson ne signera pas au Bayern !

Par Josué Cassé
1 min.
jackson @Maxppp

La fin d’un long feuilleton. En passe d’être prêté au Bayern Munich, Nicolas Jackson ne signera finalement pas en Bavière. Après la blessure de Liam Delap, Chelsea est revenu sur sa décision, demandant à son buteur sénégalais de rentrer à Londres. Si ce dernier n’était d’abord pas d’accord à l’idée de faire machine arrière, le règlement a finalement eu raison de sa destinée.

La suite après cette publicité

Ce dimanche, Sky Germany a ainsi indiqué que le transfert de Jackson au Bayern est désormais à 100 % annulé. Le média allemand ajoute que le Bayern s’est officiellement retiré. Nicolas Jackson et son agent, Ali Barat, sont désormais attendus en Angleterre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Bundesliga
Bayern Munich
Chelsea
Nicolas Jackson

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Chelsea Logo Chelsea FC
Nicolas Jackson Nicolas Jackson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier