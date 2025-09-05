Qualif Euro Espoirs : France-Luxembourg reporté après un grave accident de car

Une frayeur majeure a touché l’équipe nationale Espoirs du Luxembourg jeudi soir en Bretagne. Le car transportant 33 personnes, dont les joueurs et le staff, s’est renversé sur la route nationale 24 à hauteur de Languidic, « retrouvé couché sur le flanc dans le fossé », ont indiqué les pompiers selon le Télégramme. 8 blessés ont été pris en charge et évacués vers des hôpitaux de la région, mais aucun n’était en urgence absolue, selon les secours. Face à la situation, Laurent Duval, maire de Languidic, a ouvert une salle communale pour accueillir les victimes, tandis que d’importants moyens de secours ont été mobilisés pour intervenir sur le site de l’accident.

Cette mésaventure intervient à la veille d’un match crucial pour les Espoirs luxembourgeois, qui devaient affronter l’équipe de France Espoirs vendredi à Lorient dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2027. Selon, Ouest-France, la Fédération luxembourgeoise a demandé le report de la rencontre prévue ce vendredi. Un report qui est désormais officiel. «A la suite de l’accident de car dont a été victime l’équipe Espoirs du Luxembourg, jeudi soir après son entraînement, l’UEFA a décidé, d’un commun accord avec les deux équipes, de reporter le match prévu ce soir (18h30) au stade Allainmat / Le Moustoir à Lorient. Cette rencontre sera reprogrammée le 3 octobre 2026 dans un lieu restant à déterminer», annonce la Ligue de Bretagne.