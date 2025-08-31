Menu Rechercher
Liverpool : le coup franc sensationnel de Dominik Szoboszlai contre Arsenal

Par Jordan Pardon
Liverpool 1-0 Arsenal

Dominik Szoboszlai a fait vrombir Anfield cet après-midi. Auteur d’un match exceptionnel face aux Gunners, le Hongrois a couronné sa prestation par un but venu d’ailleurs en fin de match. À la 83e minute, c’est lui qui est venu délivrer les Reds d’un coup franc sensationnel.

QUEL COUP FRANC SENSATIONNEL DE DOMINIK SZOBOSZLAI QUI DÉLIVRE ANFIELD 🤯

Liverpool mène 1 but à 0 à 7 minutes du terme ⏱️

#LIVARS | #PremierLeague
Aux 30 mètres, le Hongrois a décroché une frappe qui n’était pas sans rappeler les plus belles heures de Juninho, toutes proportions gardées évidemment. Un but ô combien important, qui a finalement permis à Liverpool de s’imposer 1-0 et d’enchaîner un troisième succès consécutif en Premier League.

Pub. le - MAJ le
