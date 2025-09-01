Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Aston Villa tente de boucler Harvey Elliott

Par Aurélien Macedo
1 min.
Harvey Elliott @Maxppp

Très actif cet été sur le plan des arrivées, Liverpool l’a aussi été sur le plan des départs. Néanmoins, certains joueurs ne sont pas encore partis. C’est notamment le cas du jeune milieu offensif Harvey Elliott (22 ans) qui pourrait cependant bouger sur ces dernières heures du mercato.

La suite après cette publicité

Ainsi d’après The Athletic, Aston Villa essaye de boucler l’opération aujourd’hui. Les Villans proposent un prêt assorti d’une obligation d’achat à l’été prochain. Le club de Birmingham ne peut pas trop dépenser cet été par rapport au fair-play financier et privilégie cette formule.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Aston Villa
Harvey Elliott

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Aston Villa Logo Aston Villa
Harvey Elliott Harvey Elliott
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier