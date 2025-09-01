Aston Villa tente de boucler Harvey Elliott

Très actif cet été sur le plan des arrivées, Liverpool l’a aussi été sur le plan des départs. Néanmoins, certains joueurs ne sont pas encore partis. C’est notamment le cas du jeune milieu offensif Harvey Elliott (22 ans) qui pourrait cependant bouger sur ces dernières heures du mercato.

Ainsi d’après The Athletic, Aston Villa essaye de boucler l’opération aujourd’hui. Les Villans proposent un prêt assorti d’une obligation d’achat à l’été prochain. Le club de Birmingham ne peut pas trop dépenser cet été par rapport au fair-play financier et privilégie cette formule.