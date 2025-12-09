La polémique Mohamed Salah à Liverpool enflamme l’Egypte avant la CAN 2025

La polémique Mohamed Salah à Liverpool a pris une ampleur internationale ces derniers jours. Après ses déclarations remettant en question les promesses du club et laissant entendre qu’il n’était plus désiré à Anfield, la star égyptienne, qui a été sanctionnée en étant écartée du déplacement à Milan pour le match de Ligue des Champions, se retrouve au cœur d’une crise ouverte avec la direction et l’entraîneur Arne Slot. Ce dernier, sortant enfin du silence, a défendu sa décision tout en refusant d’en détailler les raisons, marquant ainsi une tension inédite dans un vestiaire habitué aux succès récents. Actuellement 9e de Premier League, Liverpool voit son équilibre sportif et médiatique bouleversé, et la question de l’avenir immédiat de Salah se pose plus que jamais. À quelques jours du coup d’envoi de la CAN 2025 (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026) au Maroc, l’Égypte et ses supporters suivent la situation avec attention. La presse locale s’est emparée de l’affaire.

La suite après cette publicité

Selon Al-Dustour, « le journaliste Gamal El-Ghandour a révélé que Hossam Hassan, l’entraîneur de l’équipe nationale égyptienne, avait contacté Mohamed Salah, la star de Liverpool et capitaine des Pharaons, suite à la récente polémique concernant son absence lors des derniers matchs de son club». Le quotidien ajoute que le sélectionneur « tenait à adresser un message de soutien fort à Salah, soulignant qu’il est une grande star et un symbole pour tous les Égyptiens » et qu’il « avait confiance en la personnalité et le professionnalisme de Salah, capables de surmonter rapidement cette crise ». Le journal Al-Masri al-Youm se questionne pour sa part : « la splendeur du roi égyptien s’est-elle estompée à Liverpool ? Il semble que la direction de Liverpool ait décidé de se ranger du côté du Néerlandais Arne Slot, même si cela implique de se séparer de la légende moderne du club et de son visage marketing le plus emblématique, Mohamed Salah». Enfin, Al-Ahram revient sur le parcours du joueur en rappelant : « l’ascension de Mohamed Salah au trône du football anglais et la construction du grand royaume de Mo, ou comme on l’appelle le roi Mo, n’étaient rien d’autre que le résultat des excellents débuts que le joueur a connus dans sa carrière à Liverpool».

La suite après cette publicité

«Il aurait dû être traité avec beaucoup plus de respect»

Cette affaire continue d’alimenter les débats, et son retentissement dépasse largement le Royaume-Uni. Capitaine des Pharaons et figure emblématique du club de la Mersey, Salah fait face à une situation délicate depuis ses critiques publiques : «tout le monde reste très compréhensif envers Salah et le soutient fortement. Salah est une grande légende et fait partie de l’histoire de Liverpool. Il a établi des records sans précédent avec le club. Il aurait dû être traité avec beaucoup plus de respect par la direction du club, mais cela ne s’est pas produit. Slot n’a pas réussi à protéger Salah des critiques des experts et des anciens joueurs parce que chaque joueur traverse une période sans but. Je me souviens de Karim Benzema dans l’une de ses saisons où il n’a réussi à marquer que 9 buts, mais il n’a pas été désigné comme bouc émissaire. Au lieu de cela, on lui a accordé de la patience et il a continué sa brillante carrière avec le Real Madrid», nous confie Magdy Salama, journaliste égyptien pour Al-Qahera News.

Alors que Liverpool peine en Premier League et en Ligue des Champions, avec des résultats en demi-teinte et une équipe encore loin de retrouver la fluidité offensive qui lui avait permis de remporter le titre la saison dernière, le soutien de la sphère égyptienne apparaît comme un point d’ancrage pour l’attaquant. Les supporters et la presse locale suivent attentivement le retour de Salah en sélection, où il est attendu pour guider les Pharaons vers un nouveau sacre continental : «nous faisons confiance à Mohamed Salah et nous savons à quel point la Coupe d’Afrique des Nations est importante pour lui. Il veut gagner avec ses coéquipiers, et nous lui faisons confiance. Nous savons qu’il a le caractère pour séparer ses engagements de club et d’équipe nationale. Un retour en Egypte un jour ? Je pense que c’est très improbable. Mohamed Salah est capable de poursuivre sa carrière en Europe pendant au moins les trois prochaines années, puis il passera à l’une des ligues arabes, notamment la ligue saoudienne», poursuit Magdy Salama.

La suite après cette publicité

Malgré la période délicate traversée à Liverpool et la tempête médiatique qui l’entoure, le sentiment dominant en Égypte reste celui de l’optimisme et du soutien indéfectible envers sa star. La campagne de la CAN 2025 s’annonce cruciale et l’Égypte sait qu’elle pourra compter sur son capitaine, capable de faire abstraction des tensions en club pour se concentrer sur l’objectif continental. Il rejoindra d’ailleurs sa sélection le 15 décembre : «il traverse une période de sécheresse, et ce n’est pas seulement lui. Liverpool a mal performé depuis le début de la saison. Je suis confiant que Mohamed Salah reprendra rapidement sa forme et poursuivra sa carrière fantastique avec Liverpool», conclut Magdy Salama sur la légende aux 107 sélections et 62 buts. L’Égypte a donc déjà fait savoir qu’elle se range derrière sa légende, préparant ses Pharaons à un tournoi où le talent, l’expérience et le leadership de Salah seront décisifs pour viser le sommet du football africain.