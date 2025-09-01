L’Udinese annonce Idrissa Gueye et Nicolo Zaniolo

L’Udinese n’a pas chômé cet été. Pour cette dernière journée de mercato, le club du Frioul ne s’est également pas caché en recrutant deux nouveaux joueurs. Pisté depuis de nombreux jours, Idrissa Gueye, l’attaquant de 18 ans du FC Metz, s’est engagé avec l’Udinese ce lundi soir. Il est accompagné de Nicolo Zaniolo, prêté par Galatasaray :

«Nicolò Zaniolo est la cerise sur le gâteau du marché bianconeri. Un mélange de fantaisie, de qualité et de puissance enrichira le secteur offensif de l’Udinese avec l’un des principaux talents italiens de cette génération. Il s’agit d’un véritable coup de maître sur le marché, compte tenu du statut du joueur et de la concurrence que l’Udinese a réussi à remporter pour s’attacher ses services. Il est prêté jusqu’au 30 juin 2026 avec option d’achat par Galatasaray.»