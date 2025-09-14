La légende Lúcio raconte le grave incendie qui a brûlé 18% de son corps

En mai dernier, l’ancien défenseur brésilien Lucio, passé notamment par l’Inter et la Juventus, a frôlé la mort à la suite d’un grave accident domestique : l’explosion d’une cheminée écologique lui a provoqué des brûlures sur 18 % du corps, dont certaines au deuxième degré, nécessitant vingt jours d’hospitalisation et plusieurs interventions. Quatre mois plus tard, il a donné de ses nouvelles à la Gazzetta dello Sport, confiant son soulagement de se remettre peu à peu de ce traumatisme : «Je suis là pour raconter l’histoire. Dieu m’a donné une seconde moitié de match : il me faudra du temps pour me remettre du choc, surtout mentalement. Il me faudra des mois avant de retrouver ma pleine forme. L’hospitalisation est le plus dur. Les brûlures sont difficiles à gérer, tant physiquement que psychologiquement. Je continue le traitement cutané, qui est long, mais je vais mieux.»

Il a détaillé : «Tout s’est produit soudainement. Je dînais chez un ami, peu après avoir fêté mes 47 ans, le 8 mai. La cheminée s’était éteinte et, pour tenter de rallumer le feu, un ami a jeté une bouteille d’alcool dessus, et c’est là que l’explosion s’est produite. Je ne me souviens que des flammes sur mon visage, mes bras et mes jambes. Ma femme n’était pas blessée, et c’est à ce moment-là que j’ai sauté dans la piscine. J’ai été transféré de Brasilia à Rio Grande do Sul le 21 mai, et je me souviens très bien de mes difficultés à dormir à cause de la douleur. Je n’avais jamais passé autant de temps à l’hôpital ; les opérations ont été nécessaires pour retirer des tissus et poser des pansements spéciaux».