Lazio : Maurizio Sarri fustige le calendrier

Depuis des années, le calendrier et l’enchaînement des matches fait grincer des dents. Ces derniers jours, la trêve internationale de septembre a attisé la haine de nombreux entraîneurs après la blessure de beaucoup de joueurs. Personne n’est épargné, même à la Lazio. Ayant 15 joueurs absents lors de la trêve internationale, Maurizio Sarri n’a pas caché son mécontentement face au calendrier actuel en conférence de presse :

«il faudra demander aux entraîneurs comment vont les internationaux. J’en ai vu deux hier, et c’est toute la difficulté de ces moments-là. J’ai eu 15 joueurs absents pendant cette trêve. Je pense que le calendrier doit être complètement repensé. Rovella et Zaccagni ont quitté l’équipe nationale sur blessure. Zaccagni a montré des progrès positifs, alors que nous ne savons pas si Rovella sera disponible demain ou non ; nous le saurons demain matin.»