Serie A

Serie A : l’Atalanta détruit Lecce et attend le PSG, strict minimum pour l’Udinese

Par Valentin Feuillette
1 min.
Charles De Ketelaere sous les couleurs de l'Atalanta Bergame @Maxppp
terminé - 15:00 Atalanta 4 Lecce 1
terminé - 15:00 Pise 0 Udinese 1

L’Atalanta a largement dominé Lecce (4-1) lors de la 3e journée de Serie A au Gewiss Stadium. Scalvini a ouvert le score à la 37e minute avant que De Ketelaere ne creuse l’écart dès le début de la seconde période (51e). Zalewski (70e) et à nouveau De Ketelaere (73e) ont ensuite assuré le succès des Bergamasques. Lecce a sauvé l’honneur par N’Dri à la 82e minute, mais n’a jamais pu inquiéter la supériorité d’Atalanta.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
6 Logo Atalanta Atalanta 5 3 +3 1 2 0 6 3
20 Logo Lecce Lecce 1 3 -5 0 1 2 1 6

Dans l’autre rencontre, l’Udinese s’est imposé sur la plus petite des marges sur la pelouse de Pise (0-1). Iker Bravo a inscrit l’unique but du match dès la 14e minute, permettant à son équipe de repartir de Toscane avec trois points précieux après une prestation solide et maîtrisée défensivement.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Serie A
Lecce
Atalanta
Pise
Udinese

