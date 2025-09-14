Ligue 1 : Lille retourne Toulouse grâce à Ethan Mbappé !

À chaque match ses satisfactions et ses problématiques. Mais ce soir, on imagine que Bruno Genesio aura plus de motifs d’être soulagé qu’agacé par la victoire, bien que poussive, de ses hommes face à Toulouse grâce à Ethan Mbappé (2-1). Lille ne gagnera pas 7-1 tous les week-ends, c’est certain, mais au regard de la tournure de la rencontre, les Nordistes auraient quand même dû faire la décision dès les 45 premières minutes de jeu. Ils avaient outrageusement maîtrisé leur sujet, mais sans être capables de concrétiser leur domination territoriale.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Lille 10 4 +8 3 1 0 13 5 9 Toulouse 6 4 -1 2 0 2 7 8

À la pause, les Dogues affichaient 75% de possession de balle, pour seulement 1 tir cadré sur 12 tentatives. Olivier Giroud personnifiait les difficultés lilloises dans la zone de vérité. Sa volée du gauche sur une remise de Bouaddi était contrée (23e), quand sa tête sur un centre de Mandi était trop enlevée (32e). Juste avant la pause, Mukau avait à son tour une occasion d’ouvrir le score, mais il frappait en bout de course sur un énième centre de Romain Perraud (45+3e).

Ethan Mbappé offre la victoire à Lille

La mauvaise nouvelle pour Bruno Genesio était la sortie sur blessure d’Alexsandro juste avant la pause, remplacé par Chancel Mbemba, auteur de son premier match de L1 depuis plus d’un an. Dès le retour des vestiaires, Perraud s’époumonait encore dans son couloir et trouvait Giroud, mais le champion du monde était mis en échec par Restes au premier poteau. C’était la première grosse situation lilloise. Les Toulousains touchaient du bois et marquaient, eux, sur leur premier tir cadré. Gboho centrait pour Cresswell, dont la tête heurtait la transversale, mais Magri, en opportuniste, finissait (51e, 0-1). Un troisième but cette saison pour le Camerounais, qui s’invitait à la table des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec Kebbal et Neves.

On le croyait même touché par la grâce lorsqu’il tentait un lobe de 45 mètres, finalement trop à gauche (58e). En panne d’idées, les Lillois allaient connaître une fausse joie quand Igamane, lancé dans le dos de la défense toulousaine, s’emmêlait les pinceaux face à Restes et trouvait Fernandez-Pardo, buteur, mais hors-jeu (63e). Dönnum gâchait une occasion de faire le break, et la punition pour les Violets allait arriver en fin de match. Igamane obtenait un penalty après la main de Nicolaisen sur sa tentative. Bentaleb le transformait (90e, 1-1). Face à des Toulousains réduits à 10 et recroquevillés, Ethan Mbappé allait même offrir la victoire aux siens d’une merveilleuse reprise du plat du pied sur un centre de Sahraoui au second poteau (90+9e, 1-2). Une joie immense qui se lisait sur le visage du milieu de 18 ans, plus de cinq mois après son dernier match de L1, et à peine 20 minutes après son entrée en jeu. Lille a du caractère, et n’a toujours pas perdu cette saison. Les Dogues sont même provisoirement leaders de Ligue 1, tandis que Toulouse est 9e.