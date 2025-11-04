Menu Rechercher
UEFA Youth League

Youth League : le PSG s’impose contre le Bayern

Par Kevin Massampu
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp
Paris SG 3-0 Bayern

Tenu en échec à Leverkusen (2-2) lors de la précédente journée, les U19 du Paris Saint-Germain ont relevé la tête en battant le Bayern Munich (3-0) au Campus PSG, à Poissy, dans le cadre de la 4e journée de Youth League. Les Parisiens ont parfaitement entamé cette rencontre avec l’ouverture du score de Mathis Jangeal (5e). 

Les joueurs de Jean-François Vuillez ont ensuite doublé la mise en seconde période, sur une belle action individuelle d’Elijah Ly (50e). Jeangeal aurait pu s’offrir un triplé, mais le milieu parisien a raté ses deux tentatives sur penalty (69e, puis 89e). Le troisième penalty attribué au PSG a cette fois-ci été transformé par Younes Idder (90e+9). Paris a donc décroché sa deuxième victoire en quatre journées et qui se classe à la 8e place de cette Youth League en attendant la fin de cette 4e journée, mercredi. Le Bayern enchaîne quant à lui un troisième revers dans la compétition et 26e, hors des places pour les playoffs.

