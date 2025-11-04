Youth League : le PSG s’impose contre le Bayern

Tenu en échec à Leverkusen (2-2) lors de la précédente journée, les U19 du Paris Saint-Germain ont relevé la tête en battant le Bayern Munich (3-0) au Campus PSG, à Poissy, dans le cadre de la 4e journée de Youth League. Les Parisiens ont parfaitement entamé cette rencontre avec l’ouverture du score de Mathis Jangeal (5e).

La suite après cette publicité

Les joueurs de Jean-François Vuillez ont ensuite doublé la mise en seconde période, sur une belle action individuelle d’Elijah Ly (50e). Jeangeal aurait pu s’offrir un triplé, mais le milieu parisien a raté ses deux tentatives sur penalty (69e, puis 89e). Le troisième penalty attribué au PSG a cette fois-ci été transformé par Younes Idder (90e+9). Paris a donc décroché sa deuxième victoire en quatre journées et qui se classe à la 8e place de cette Youth League en attendant la fin de cette 4e journée, mercredi. Le Bayern enchaîne quant à lui un troisième revers dans la compétition et 26e, hors des places pour les playoffs.