Yeremay, le joueur de D2 que l’Espagne veut voir en sélection !

FC Barcelone, Real Madrid, Sporting CP, Newcastle, Arsenal, Napoli, Chelsea… Tous ces clubs se sont récemment renseignés sur un certain Yeremay Hernández. Un joueur encore inconnu du grand public à l’échelle européenne, puisqu’il évolue en deuxième division espagnole, au Deportivo de la Corogne, mais qui devrait rapidement être l’objet d’un transfert vers un cador du foot du Vieux Continent. Il faut dire que le Canarien de 22 ans est un excellent dribbleur et affiche une facilité déconcertante à faire des différences balle au pied.

La suite après cette publicité

Pour beaucoup, il est même le joueur le plus talentueux du pays. Ce qui peut sembler lunaire comme analyse, puisqu’on parle d’un joueur qui n’a jamais disputé la moindre minute en Liga et qui possède la même carte d’identité que Lamine Yamal ou Pedri. Plus étonnant encore, certains estiment qu’il aurait dû être sélectionné par Luis de la Fuente pour ce rassemblement international de novembre malgré son statut de joueur de D2. Ce qui est très rarement arrivé dans l’histoire de la sélection espagnole, et qui a toujours concerné des joueurs ayant déjà joué au plus haut niveau et ayant déjà été sélectionnés par le passé, et qui se sont retrouvés pendant une petite période de leur carrière en deuxième division. Un peu comme ce fut le cas pour Gianluigi Buffon avec l’Italie lorsque la Juventus avait été reléguée administrativement. Mais ce n’est jamais arrivé pour un joueur n’ayant jamais foulé les pelouses de Liga auparavant…

La suite après cette publicité

Les cadors européens se battent pour lui

C’est dire à quel point la hype est forte à son sujet en Espagne. Il faut dire que week-end après week-end, Yeremay nous offre des highlights qui semblent parfois venus d’un autre temps. Capable de prendre le ballon au niveau du rond central et mystifier plusieurs défenseurs à la chaîne, l’ailier de l’écurie galicienne est le principal artisan de la belle saison de son club, deuxième au classement en D2. Aussi bon à gauche qu’à droite, il est capable de sortir un superbe geste sorti de nulle part pour surprendre tout le monde, il brille dans les petits espaces et nous rappelle parfois - toutes proportions gardées évidemment - le Lionel Messi espiègle de ses débuts.

Les médias qui suivent l’actualité du Deportivo de la Corogne évoquent aussi un joueur assez humble, mature et intelligent. Ces derniers mois, il a ainsi refusé des propositions alléchantes de gros clubs européens, pour continuer à aider le Depor à retrouver la Liga, mais aussi parce qu’il est conscient qu’il doit encore se perfectionner, et ne veut pas griller les étapes. « J’ai eu des offres cet été mais j’ai décidé de rester au Deportivo, pour moi c’était le mieux. J’ai le rêve et l’objectif de monter en Liga et aider l’équipe qui m’a aidé à devenir joueur professionnel. Il y a des décisions à prendre, et moi j’ai fait le choix du Depor », confiait-il récemment dans un entretien avec la Cadena SER. Cependant, difficile d’imaginer celui qui a récemment été élu meilleur joueur de la D2 espagnole faire de vieux os à La Corogne, puisqu’on sait que le téléphone va sonner tout l’été sur les rives de l’Atlantique…