Ligue 1

Stade Rennais - OL : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Tolisso @Maxppp
Ce dimanche, la 4e journée de Ligue 1 se conclut par un choc intéressant entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Bretons s’articulent dans un 3-5-2 avec Brice Samba dans les cages derrière Anthony Rouault, Jérémy Jacquet et Abdelhamid Aït Boudlal. Le milieu de terrain est assuré par Valentin Rongier et Djaoui Cissé avec Ludovic Blas un cran plus haut. Les rôles de pistons sont assurés par Przemysław Frankowski et Quentin Merlin. Devant, Breel Embolo est accompagné par Estéban Lepaul.

De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Rémy Descamps qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Tanner Tessman et Tyler Morton composent l’entrejeu avec Adam Karabec et Malick Fofana dans les couloirs. En pointe, Corentin Tolisso est soutenu par Khalis Merah.

Les compositions

Stade Rennais : Samba - Rouault, Jacquet, Aït Boudlal - Frankowski, Blas, Rongier, Cissé, Merlin - Embolo, Lepaul

Olympique Lyonnais : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessman, Morton - Karabec, Merah, Fofana - Tolisso

Pub. le - MAJ le
