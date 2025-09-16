Renan Lodi charge Al-Hilal

Lundi, Al-Hilal a annoncé le départ de Renan Lodi (27 ans). Mais l’ancien joueur de l’OM aurait pris cette décision unilatéralement, selon le club de SPL. « Le directeur de la communication du club d’Al-Hilal, M. Hicham Al-Kathiri, a clarifié les derniers développements concernant le joueur brésilien Renan Lodi, membre de l’équipe première de football du club. Il a indiqué que le joueur a quitté le pays hier soir pour rejoindre le Brésil, et qu’après son départ, le club a reçu une lettre de son représentant légal annonçant la résiliation unilatérale de son contrat en cours avec Al-Hilal. M. Al-Kathiri a souligné que la direction du club n’hésitera pas à entreprendre toutes les démarches juridiques nécessaires pour préserver les droits du club, conformément aux réglementations en vigueur. Il a également affirmé que tous les développements relatifs à cette affaire seront communiqués, dans un souci de transparence envers les supporters d’Al-Hilal ».

Ce lundi, le joueur a livré sa version des faits. Ses propos sont relayés par AS. « Ces dernières semaines, j’ai tenté de trouver une solution à l’amiable avec Al-Hilal, mais je n’ai reçu aucune réponse. Mon avocat m’a dit qu’ils ne pouvaient pas me priver de la possibilité d’exercer ma profession ». Le bras de fer est lancé entre le joueur et Al-Hilal, qui est prêt à porter l’affaire devant la justice pour protéger ses droits.