Lionel Messi bat un record inattendu à 1,3 M€

Lionel Messi a battu un record inédit dans le monde du collectionnisme sportif : une carte Panini à son effigie datant de la saison 2004-2005 a été vendue pour 1,5 million de dollars, soit près de 1,28 million d’euros. Il s’agit de sa toute première saison complète en professionnel avec le FC Barcelone. La transaction, conclue sur une plateforme de vente privée en ligne, établit un nouveau sommet pour une carte à collectionner de football, dépassant le précédent record de 1,13 million d’euros détenu par une carte de Pelé datant de la Coupe du Monde 1958.

Certifiée par le PSA (Professional Sports Authenticator), référence mondiale dans l’authentification de cartes, cette vignette de Messi a obtenu la note maximale de 10/10, attestant de son état parfait. Il s’agit de l’un des 838 exemplaires existants, ce qui en fait un objet extrêmement convoité dans le milieu des collectionneurs.