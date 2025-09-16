Menu Rechercher
Commenter 4

Lionel Messi bat un record inattendu à 1,3 M€

Par André Martins
1 min.
Lionel Messi @Maxppp

Lionel Messi a battu un record inédit dans le monde du collectionnisme sportif : une carte Panini à son effigie datant de la saison 2004-2005 a été vendue pour 1,5 million de dollars, soit près de 1,28 million d’euros. Il s’agit de sa toute première saison complète en professionnel avec le FC Barcelone. La transaction, conclue sur une plateforme de vente privée en ligne, établit un nouveau sommet pour une carte à collectionner de football, dépassant le précédent record de 1,13 million d’euros détenu par une carte de Pelé datant de la Coupe du Monde 1958.

La suite après cette publicité
Cardhedger
🚨 RECORD SALE! Featuring a 2004 Panini Sports Mega Cracks Lionel Messi, graded PSA 10; reported by Fanatics Collect to be sold for a record-high $1.5 million via private sale — making it the current all-time highest sold soccer card!
Voir sur X

Certifiée par le PSA (Professional Sports Authenticator), référence mondiale dans l’authentification de cartes, cette vignette de Messi a obtenu la note maximale de 10/10, attestant de son état parfait. Il s’agit de l’un des 838 exemplaires existants, ce qui en fait un objet extrêmement convoité dans le milieu des collectionneurs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Inter Miami
Lionel Messi

En savoir plus sur

Inter Miami Logo Inter Miami
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier