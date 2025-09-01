Samuel Chukwueze rejoint Fulham

En délicatesse du côté de l’AC Milan, Samuel Chukwueze cherchait à quitter les Rossoneri cet été pour obtenir encore plus de temps de jeu. Finalement, il aura fallu attendre la dernière journée du mercato pour que l’attaquant nigérian quitte la Lombardie. L’ailier de 26 ans rejoint Fulham sous la forme d’un prêt d’un an :

La suite après cette publicité

«Le club est heureux de confirmer la signature de Samuel Chukwueze de l’AC Milan. Il rejoint le club sous forme de prêt pour la durée de la saison 2025/26, avec une option pour un transfert permanent. International nigérian aux côtés d’Alex Iwobi et de Calvin Bassey, Chukwueze portera le numéro 19.»