Liverpool est en train de finaliser l’arrivée de Marc Guéhi

La fin de mercato de Liverpool s’annonce totalement folle. Outre le dossier Alexander Isak qui devrait être bouclé au cours des prochaines heures, le club anglais est en train de s’offrir le joli coup Marc Guéhi en provenance de Crystal Palace. Le défenseur central de 25 ans a d’ailleurs pris le chemin de la visite médicale selon Fabrizio Romano.

Arrivant à un an de la fin de son contrat avec les Eagles, il va donc partir compléter le quatuor des Reds avec Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Giovanni Leoni. Le transfert est estimé à 40 millions d’euros.