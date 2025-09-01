L’AC Milan et Liverpool tombent d’accord pour Joe Gomez

Désireux de s’offrir un dernier renfort défensif avant la clôture du mercato estival, notamment après le départ en prêt d’Álex Jiménez à Bournemouth, l’AC Milan a identifié le défenseur polyvalent de Liverpool, Joe Gomez, comme cible prioritaire.

La suite après cette publicité

Les Rossoneri ont déjà trouvé un accord verbal avec les Reds pour l’international anglais, rapporte Sky Sport Italie, qui précise toutefois que le champion d’Angleterre en titre devra d’abord trouver un remplaçant pour que l’opération puisse se conclure. Liverpool vient de boucler l’arrivée du défenseur central Marc Guéhi en provenance de Crystal Palace et cela va provoquer le départ de Joe Gomez.