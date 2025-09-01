Menu Rechercher
Commenter 23
Premier League

Liverpool : le transfert de Marc Guéhi a capoté

Par Matthieu Margueritte
Marc Guéhi @Maxppp

Liverpool a été le club le plus dépensier de ce mercato estival 2025. Les Reds doivent d’ailleurs bientôt annoncer l’arrivée d’Alexander Isak, un attaquant recruté pour 145 M€. Cependant, le club de la Mersey ne réussira pas à engager Marc Guéhi.

La suite après cette publicité

Annoncé pour renforcer la défense des Reds en échange de 40 M€, le joueur de 25 ans va finalement rester à Crystal Palace selon The Athletic. Tout était réglé, le joueur avait signé son contrat, mais tout a capoté au dernier moment.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Crystal Palace
Marc Guéhi

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Marc Guéhi Marc Guéhi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier