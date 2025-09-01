Liverpool : le transfert de Marc Guéhi a capoté

Liverpool a été le club le plus dépensier de ce mercato estival 2025. Les Reds doivent d’ailleurs bientôt annoncer l’arrivée d’Alexander Isak, un attaquant recruté pour 145 M€. Cependant, le club de la Mersey ne réussira pas à engager Marc Guéhi.

Annoncé pour renforcer la défense des Reds en échange de 40 M€, le joueur de 25 ans va finalement rester à Crystal Palace selon The Athletic. Tout était réglé, le joueur avait signé son contrat, mais tout a capoté au dernier moment.