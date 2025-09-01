Toulouse vend Jaydee Canvot à Crystal Palace

Crystal Palace vient d’annoncer l’arrivée du défenseur de Toulouse Jaydee Canvot. Le joueur de 19 ans rejoint les Eagles en échange d’un chèque de près de 24 M€.

«Crystal Palace a finalisé la signature du jeune international français Jaydee Canvot pour un contrat de quatre ans. Le défenseur central rejoint Palace en provenance du club de Ligue 1 Toulouse, où le joueur de 19 ans a fait ses débuts professionnels la saison dernière, disputant 20 matches toutes compétitions confondues», indique le club anglais.