Officiel Premier League

Toulouse vend Jaydee Canvot à Crystal Palace

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Jaydee Canvot @Maxppp

Crystal Palace vient d’annoncer l’arrivée du défenseur de Toulouse Jaydee Canvot. Le joueur de 19 ans rejoint les Eagles en échange d’un chèque de près de 24 M€.

Crystal Palace F.C.
Bonjour, Jaydee.

We are delighted to confirm the signing of Jaydee Canvot on a four-year deal 🇫🇷
«Crystal Palace a finalisé la signature du jeune international français Jaydee Canvot pour un contrat de quatre ans. Le défenseur central rejoint Palace en provenance du club de Ligue 1 Toulouse, où le joueur de 19 ans a fait ses débuts professionnels la saison dernière, disputant 20 matches toutes compétitions confondues», indique le club anglais.

