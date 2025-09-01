Premier League
Toulouse vend Jaydee Canvot à Crystal Palace
1 min.
@Maxppp
Crystal Palace vient d’annoncer l’arrivée du défenseur de Toulouse Jaydee Canvot. Le joueur de 19 ans rejoint les Eagles en échange d’un chèque de près de 24 M€.
La suite après cette publicité
Crystal Palace F.C. @CPFC – 20:00 Voir sur X
«Crystal Palace a finalisé la signature du jeune international français Jaydee Canvot pour un contrat de quatre ans. Le défenseur central rejoint Palace en provenance du club de Ligue 1 Toulouse, où le joueur de 19 ans a fait ses débuts professionnels la saison dernière, disputant 20 matches toutes compétitions confondues», indique le club anglais.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer