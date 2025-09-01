Liverpool : les premiers mots d’Alexander Isak

Liverpool l’a fait. Après avoir dépensé des sommes folles pour recruter Florian Wirtz (125 M€), Hugo Ekitike (95 M€), Milos Kerkez (47 M€), Jeremie Frimpong (40 M€) et Giovanni Leoni (31 M€), le club de la Mersey a fait sauter la banque en dépensant 145 M€ pour se payer Alexander Isak. Au terme d’une bataille intense avec Newcastle, les champions d’Angleterre ont fini par convaincre les Magies de lâcher leur attaquant.

Un coup dur pour le club du Tyneside qui n’a rien pu faire pour empêcher un Isak boudeur de rallier Anfield. De son côté, Liverpool a explosé tous les records. Isak est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League et la troisième de l’histoire du football (derrière Kylian Mbappé et Neymar). Enfin, Liverpool a dépensé près de 490 M€ cet été pour se renforcer. Forcément, la pression sera maximale sur les épaules du nouveau numéro 9 des Reds. Mais ce dernier a hâte d’en découdre.

Isak a eu gain de cause

« C’est un mélange entre ce que le club est en train de construire et ce qu’il construit en plus de ce qu’il est déjà. L’histoire du club. J’ai la chance de faire partie de tout cela, je veux écrire l’histoire. Je veux remporter des trophées. C’est finalement ma plus grande motivation et je pense que c’est l’endroit idéal pour progresser encore davantage, passer à la vitesse supérieure et aider l’équipe. Je pense que c’est la prochaine étape de ma carrière », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Je suis très heureux d’avoir cette chance et je suis très motivé pour en tirer le meilleur parti. C’est tellement excitant. Je pense que c’est quelque chose de difficile à exprimer avec des mots, je pense qu’il faut le vivre pour pouvoir l’expliquer. Je pense que nous savons tous ce qu’est Liverpool, les fans et ce qu’ils représentent. Donc, oui, j’ai hâte de vivre cette expérience », a-t-il confié sur le site officiel des Reds.