Toni Kroos pas convaincu par Alexander Isak

Alexander Isak a battu le record du transfert le plus élevé de Premier League, mais cela ne suscite pas forcément un engouement mondial. La preuve avec un extrait du podcast des frères Kroos, Toni et Felix. L’ancien milieu du Real Madrid a ainsi tenu des propos peu flatteurs sur la renommée de l’attaquant suédois de 25 ans.

« Je fais confiance à nos auditeurs, mais je dirais qu’environ la moitié d’entre eux n’ont jamais entendu parler d’Isak. Jugez par vous-même. Sérieusement », a ainsi lancé Toni Kroos. Il faut dire que le passage d’Isak en Allemagne, du côté du Borusia Dortmund entre 2017 et 2019 n’a pas vraiment marqué les esprits. « Dortmund, eh bien. Il ne s’est pas passé grand-chose là-bas », a taclé Kroos. C’est effectivement par la suite, du côté de la Real Sociedad puis de Newcastle qu’Isak a définitivement pris son envol. Jusqu’à Liverpool.