AC Milan : négociations avancées avec Al Shabab pour Yacine Adli

Selon nos informations, malgré la fermeture du mercato dans les grands championnats européens, l’AC Milan cherche encore à régler le dossier Yacine Adli. Après avoir acté le départ d’Ismaël Bennacer, les Rossoneri souhaitent désormais boucler celui du milieu français, resté en marge de l’effectif cet été. Des discussions avancées sont en cours avec le club saoudien d’Al Shabab, déterminé à ramener l’ancien Bordelais à Riyad, mais la principale difficulté reste à convaincre le joueur, qui a repoussé toutes les options jugées « exotiques » lors du mercato estival dont la Russie et le Qatar.

Toujours en quête d’un projet sportif cohérent, Adli garde une certaine cote en Europe. Selon nos informations, un club turc et une formation grecque – dont les identités n’ont pas encore filtrées – se tiennent en embuscade et pourraient revenir à la charge dans les prochains jours. Le milieu de terrain, qui n’a pas pris part à la préparation avec le groupe pro et évolue depuis plusieurs semaines avec le Milano Futuro, espère encore trouver une issue à la hauteur de ses ambitions.