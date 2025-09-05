Menu Rechercher
Serie A

Inter : Lautaro Martinez estime être le favori au Ballon d’Or

Par Josué Cassé
Lautaro Martinez sous les couleurs de l'Inter en 2021/22 @Maxppp

Dans un entretien exclusif à retrouver ce samedi dans France Football, l’attaquant argentin Lautaro Martinez s’est prêté au jeu du «60 secondes chrono». L’occasion pour le buteur de l’Inter Milan d’en dire plus sur sa trajectoire mais également d’évoquer la course au Ballon d’Or.

Alors que la cérémonie aura lieu le 22 septembre prochain, le finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions a assuré qu’il pensait pouvoir remporter le précieux Graal. «Le Ballon d’Or 2025 ? C’est moi», a ainsi indiqué l’Argentin de 28 ans. Pas sûr que Lamine Yamal et Ousmane Dembélé soient du même avis…

