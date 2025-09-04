Florentin Pogba évoque sa réconciliation avec Paul

Invité de Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC, Florentin Pogba a donné des nouvelles rassurantes de son frère, Paul, sur le plan sportif. Mais pas que. Interrogé sur les conséquences de "l’affaire Pogba" sur leur famille, le défenseur qui vient de signer au Stade Poitevin, en National 2, a assuré que cette sombre histoire n’avait pas modifié ses rapports avec le nouveau joueur de l’AS Monaco.

La suite après cette publicité

«Sur le plan humain, il y a eu une période un peu… on va dire une tornade, un tsunami. Mais le plan humain n’a jamais changé. C’est juste que pendant la période difficile, il était de son côté et moi de mon côté. Il a aussi eu sa suspension pour dopage. Mais l’humain n’a pas changé. Ça n’a pas trop bougé. Indirectement ou directement, on discutait déjà entre nous, tout était bien derrière nous. Tu ne peux que sortir plus fort, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ça ne peut que nous renforcer. J’espère qu’on sera encore plus soudés».