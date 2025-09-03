Menu Rechercher
Commenter 8
Exclu FM Ligue 1

Monaco boucle l’arrivée de 3 jeunes talents européens

Par Sebastien Denis
1 min.
Le centre d'entraînement de la Turbie @Maxppp

Yannick Ferreira Carrasco, Elliot Matazo ou plus récemment Paris Brunner, l’AS Monaco a pris l’habitude ces dernières années de récupérer des promesses du football européen très jeunes en post formation. Cet été encore, le club de la Principauté a fait travailler son réseau et ses scouts pour boucler l’arrivée de trois jeunes et prometteurs talents de 16 à 17 ans qui vont intégrer l’Académie de l’ASM.

La suite après cette publicité

Comme révélé lundi, Ekene Chukwuani va bel et bien s’engager avec Monaco. Le club de la Principauté va débourser 1 M€ pour récupérer cet attaquant international U17 danois qui a marqué 25 buts en 23 matches avec Brondby. Autre jeune talent qui va débarquer sur le Rocher, le jeune et prometteur milieu défensif de Genk Matthias Wamu Oyatambwe (16 ans-1m88). Enfin, dernier joueur qui va être annoncé très prochainement à Monaco, Daryl Leunga Leunga, solide défenseur central belge de 17 ans et belle promesse du Standard Liège. Ces trois joueurs se sont déjà engagés avec le club de la Principauté qui doit officialiser leur venue courant du mois de septembre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Brøndby
Monaco
Genk
Standard
Matthias Wamu Oyatambwe

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Brøndby Logo Brøndby
Monaco Logo Monaco
Genk Logo Genk
Standard Logo Standard de Liège
Matthias Wamu Oyatambwe Matthias Wamu Oyatambwe
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier