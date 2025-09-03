Monaco boucle l’arrivée de 3 jeunes talents européens

Yannick Ferreira Carrasco, Elliot Matazo ou plus récemment Paris Brunner, l’AS Monaco a pris l’habitude ces dernières années de récupérer des promesses du football européen très jeunes en post formation. Cet été encore, le club de la Principauté a fait travailler son réseau et ses scouts pour boucler l’arrivée de trois jeunes et prometteurs talents de 16 à 17 ans qui vont intégrer l’Académie de l’ASM.

Comme révélé lundi, Ekene Chukwuani va bel et bien s’engager avec Monaco. Le club de la Principauté va débourser 1 M€ pour récupérer cet attaquant international U17 danois qui a marqué 25 buts en 23 matches avec Brondby. Autre jeune talent qui va débarquer sur le Rocher, le jeune et prometteur milieu défensif de Genk Matthias Wamu Oyatambwe (16 ans-1m88). Enfin, dernier joueur qui va être annoncé très prochainement à Monaco, Daryl Leunga Leunga, solide défenseur central belge de 17 ans et belle promesse du Standard Liège. Ces trois joueurs se sont déjà engagés avec le club de la Principauté qui doit officialiser leur venue courant du mois de septembre.