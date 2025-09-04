Revivez la victoire de l’Algérie contre le Botswana !

Merci de nous avoir suivi

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi. On se retrouve demain à 18h30 pour France U21-Luxembourg U21. Bonne soirée.

Homme du match pour Foot Mercato : Baghdad Bounedjah

Fin du match

L’Algérie s’offre le Botswana et se rapproche de la qualification en Coupe du monde. Les Verts prennent provisoirement six points d’avance sur le Mozambique.

90e +9 | La barre pour Farés Chaïbi !

Servi devant la surface par Youcef Belaïli, Farés Chaïbi déclenche un tir qui vient mourir sur la barre transversale.

90e +7 | Baghdad Bounedjah s’offre un doublé ! (Algérie 3-1 Botswana)

Rentrant sur la gauche de la surface sur une remise de Youcef Belaïli, Baghdad Bounedjah se présente face au gardien et conclut sous la barre transversale.

90e +6 : décalé sur la droite de la surface, Farés Chaïbi centre vers le second poteau mais trouve personne.

90e +5 : Baghdad Bounedjah part de la gauche et repique vers l’entrée de la surface. Son tir se dérobe totalement vers la droite.

90e +4 : le rythme retombe dans cette fin de partie. L’Algérie est en train de maintenir le danger à distance.

90e +2 : Hicham Boudaoui cède sa place à Farés Chaïbi. Ahmed Touba remplace Mohamed Amoura.

90e +1 : centre côté gauche pour le Botswana vers le but algérien. Alexis Guendouz repousse en catastrophe.

Temps additionnel : 7 minutes

89e : Youcef Atal sort touché du terrain. Bonne nouvelle, il va pouvoir reprendre sa place.

87e : frappe lointaine de Lebogang Ditsele. Sa tentative passe au-dessus du cadre.

86e : le Botswana remonte son bloc et tente de profiter des espaces laissés par l’Algérie.

85e : véritable numéro côté droit de Kabelo Seakanyeng qui est contré en corner.

83e | Baghdad Bounedjah tout proche !

Centre sur la droite de Youcef Atal vers le premier poteau. La tête de Baghdad Bounedjah passe juste au-dessus du cadre.

80e : faute au milieu du terrain sur Aïssa Mandi. Tumisang Orebonye est sanctionné.

79e : les joueurs algériens font tourner sur la largeur du terrain et calment le tempo.

78e : l’Algérie tente de rester haut dans cette fin de match et maintient la possession dans le camp adverse.

77e : Lebogang Ditsele est averti suite à une faute.

75e : en tribunes, les supporters algérien donnent de la voix. C’est quelques minutes après son premier but que l’Algérie s’était fait rejoindre.

74e : Gilbert Baruti est remplacé par Witness Kgamanyane pour le Botswana.

73e : alors que ce match semblait se compliquer, Baghdad Bounedjah permet à l’Algérie de repasser devant au meilleur des moments.

72e | Baghdad Bounedjah remet l’Algérie devant ! (Algérie 2-1 Botswana)

Centre côté droit de Mohamed Amoura vers le second poteau où Baghdad Bounedjah surgit et dépose son plat du pied au fond des filets.

70e : centre totalement raté de Youcef Belaïli côté gauche. Le ballon fuse en sortie de but.

69e : les offensives algériennes sont de plus en plus brouillonnes. Cela profite au Botswana qui subit peu.

68e : centre sur la gauche de Mohamed Amoura vers le second poteau mais ça ne donne rien.

67e : Amine Gouiri sort comme Riyad Mahrez et Houssem Aouar, Baghdad Bounedjah fait son apparition tout comme Saïd Benrahma et Youcef Belaïli.

66e | Youcef Atal prend sa chance !

Sur la droite, Youcef Atal déborde, revient dans la surface et arme une frappe puissante qui passe au-dessus du but du Botswana.

65e : Houssem Aouar est sanctionné pour une faute sur la droite à 30 mètres de ses buts sur Thabang Sesinyi.

64e : coup franc côté gauche de Mothusi Johnson dévié au premier poteau par Thabang Sesinyi. Sa tête passe au-dessus du cadre.

63e : Youcef Atal est averti pour une faute sur Mothusi Johnson. Coup franc côté gauche pour le Botswana.

62e | La reprise de Mohamed Amoura !

Corner algérien frappé côté gauche et le ballon arrive au second poteau où la reprise de Mohamed Amoura est repoussée par le gardien.

61e : nouvelle frappe axiale de Nabil Bentaleb qui ne donne rien.

60e : Francis Setsile est remplacé par Gape Edwin Mohutsiwa.

59e : faute au milieu du terrain d’Hichem Boudaoui sur Mothusi Johnson. Coup franc pour le Botswana.

58e : le rythme du match continue de baisser. Cela profite au Botswana qui se met à jouer plus haut.

56e : plein axe à 25 mètres des cages, Nabil Bentaleb prend sa chance mais son tir passe au-dessus du cadre.

55e : faute au milieu du terrain sur Mohamed Tougaï. Thabang Sesinyi est sanctionné.

54e : beaucoup d’imprécisions dans les dernières passes côté algérien. La production est assez décevante pour le moment.

52e : Amine Gouiri centre vers la droite de la surface pour Riyad Mahrez mais le ballon fuse en sortie de but.

51e : le public algérien pousse son équipe qui piétine dans le camp du Botswana.

50e : comme en première période, l’Algérie se porte haut et essaye de s’installer dans le camp adverse.

48e : grosse alerte pour le Botswana. Les visiteurs ont quelques moments de déconnexion.

47e | Tebogo Kopelang proche de la bourde !

Sur la gauche, Ramy Bensebaïni centre au premier poteau. Tebogo Kopelang tente d’éloigner de la tête en corner le ballon mais ce denrier touche la barre transversale. La boulette était proche.

46e : pas de changement à la pause. Les deux coachs font confiance aux mêmes acteurs.

46e | Deuxième période

C’est reparti dans ce choc entre l’Algérie et le Botswana suite au coup de sifflet de l’arbitre. Les visiteurs engagent.

Mi-temps

Première période animée entre l’Algérie et le Botswana. Si les Verts ont dominé et ouvert le score, le Botswana a réagit, égalisé et même failli passer devant.

45e +11 : sur la droite, Riyad Mahrez centre au second poteau. Mohamed Tougai tente une volée, mais il est contré.

45e +9 : corner sur la gauche de Gilbert Baruti vers le premier poteau, c’est repoussé par la défense algérienne.

45e +8 | Le poteau pour le Botswana !

Trouvé plein axe à 30 mètres des cages, Mothusi Cooper arme une lourde frappe qui termine sur le poteau gauche d’Alexis Guendouz. Le Botswana était proche de prendre l’avantage.

45e +7 : Houssem Aouar et Tebogo Kopelang ont également reçu un carton jaune.

45e +5 : Ramy Bensebaïni et Thabang Sesinyi sont avertis suite aux accrochages.

45e +3 : accrochage devant le but du Botswana suite à un duel aérien entre Mohamed Amoura et Goitseone Phoko. Les esprits s’échauffent.

45e +2 : servi côté droit, Riyad Mahrez tente de repiquer vers la surface adverse, mais se fait subtiliser le ballon par Mothusi Johnson.

45e +1 : renversement du jeu sur la droite pour Riyad Mahrez, mais le ballon fuse en sortie de but.

Temps additionnel : 5 minutes

44e : coupable d’un relâchement, l’Algérie se fait punir. Tout est relancé dans ce match.

43e | Tebogo Kopelang égalise ! (Algérie 1-1 Botswana)

Coup franc lointain sur la gauche de Mothusi Johnson vers le second poteau. Laissé totalement seul, Tebogo Kopelang surgit et dépose le ballon sur la droite du but d’Alexis Guendouz.

42e : frappe lointaine côté gauche d’Amine Gouiri à 25 mètres des cages. Sa tentative se dérobe totalement.

41e : l’Algérie décide de calmer le tempo avec une longue séquence de possession.

40e : Ramy Bensebaïni décale sur la gauche Mohamed Amoura qui centre au premier poteau. Amine Gouiri ne peut reprendre et derrière lui Hicham Boudaoui surgit et dévie. Le ballon est contré par Mothusi Johnson en corner.

39e : coup franc botté sur la gauche par Mothusi Johnson vers le premier poteau. La tête de Thabang Sesinyi passe au-dessus du cadre.

37e : désormais mené, le Botswana essaye d’aller de l’avant et tient un peu plus le ballon.

35e : les efforts de l’Algérie sont récompensés avec ce but de Mohamed Amoura. Désormais, cela va se compliquer pour le Botswana.

34e : sixième but en sélection pour Mohamed Amoura avec l’Algérie.

33e | Mohamed Amoura délivre l’Algérie ! (Algérie 1-0 Botswana)

Sur la gauche, Ramy Bensebaïni délivre un long centre vers le point de penalty. Mohamed Amoura saute plus haut que tout le monde et sa tête se loge sous la barre transversale du Botswana.

32e : l’Algérie remet directement le pied sur le ballon et essaye d’utiliser les couloirs pour amener le surnombre.

31e : Goitseone Phoko se relève péniblement. Le match va pouvoir reprendre.

29e : Goitseone Phoko reste au sol et bénéficie de soins.

28e : faute de Mohamed Amoura dans la surface adverse sur Goitseone Phoko.

27e : frappe lointaine côté droit de Kabelo Seakanyeng. Son tir se dérobe sur la droite.

26e : l’Algérie prend le temps dans la construction du jeu tandis que le Botswanna continue de verrouiller dans sa moitié de terrain.

25e : coup franc sur la gauche d’Amine Gouiri qui est contré par le mur en corner.

24e : nouvelle faute, cette fois sur Ramy Bensebaïni. Lebogang Ditsele est sanctionné.

23e | La reprise de Mohamed Amoura !

Coup franc lointain côté gauche de Riyad Mahrez vers la surface adverse. Profitant d’un cafouillage, Mohamed Amoura se fend d’une belle reprise de volée qui est captée en deux temps par Goitseone Phoko.

22e : nouvelle faute au milieu du terrain sur Mohamed Amoura. Mosha Gaolaolwe est sanctionné.

21e : recherché côté gauche en profondeur, Amine Gouiri ne peut finalement pas empêcher la sortie de but.

20e : le rythme est assez calme dans ce début de match. La domination algérienne est concrète, mais elle ne se traduit pas avec des occasions.

19e : grosse faute au milieu du terrain sur Hicham Boudaoui. Thabang Sesinyi est sanctionné pour sa faute.

18e : centre côté droit de Riyad Mahrez vers le second poteau. Mohamed Amoura est sanctionné pour une charge sur Mosha Gaolaolwe.

17e : récupération haute d’Amine Gouiri, mais Gilbert Baruti suit pour lui subtiliser la sphère.

16e : la domination algérienne se fait ressentir dans ce début de match. Le Botswana a du mal à s’extraire de son camp.

15e : débordement côté gauche de Mohamed Amoura qui centre en retrait dans la surface, mais Hicham Boudaoui ne peut pas reprendre au second poteau.

14e : belle occupation du terrain pour l’Algérie et le jeu se déroule totalement dans le camp du Botswana.

13e : les Algériens exploitent bien la largeur et tentent de déstabiliser les lignes du Botswana, mais pour le moment ça coulisse bien.

12e : Kabelo Seakanyeng est recherché côté gauche, mais Aïssa Mandi lui subtilise le ballon.

11e : Houssem Aouar recherche côté gauche Ramy Bensebaïni dans la surface adverse, mais c’est un peu trop profond.

10e : pas de précipitation dans le jeu des Algériens. Les locaux prennent le temps dans la construction.

9e : bien en place, le Botswana tentera de réagir via des contres. Les visiteurs attendent la moindre erreur adverse.

7e : servi dans la profondeur, Thabang Sesinyi rentre dans la surface algérienne et tente une frappe croisée qui passe à gauche du but.

6e : Ballon glissé par Hicham Bouadaoui vers la surface du Botswana pour Amine Gouiri, mais c’est trop profond.

6e : joli mouvement algérien avec un débordement sur la gauche de Ramy Bensebaïni qui centre vers la surface. La tête d’Houssem Aouar fuit le cadre.

4e : longue phase de possession pour l’Algérie qui prend le temps de construire dans le camp du Botswana.

3e : les joueurs de l’Algérie décident de faire tourner le ballon dans le camp du Botswana et imposent leur rythme.

1re : sur la gauche, Mohamed Amoura déborde et centre fort à ras de terre vers la surface du Botswana. Il ne trouve pas preneur.

1re | Première période

C’est parti dans ce choc entre l’Algérie et le Botswana suite au coup de sifflet de l’arbitre. Les Algériens engagent.

20h58 : place aux hymnes. Les deux coachs ont décidé de faire confiance aux mêmes actuaires.

20h55 : les deux équipes quittent le tunnel et foulent la pelouse. L’Algérie joue en vert et le Botswana en blanc.

20h50 | Mohamed Amoura est en forme

Restant sur un triplé contre le Mozambique, le buteur de Wolfsbourg est devenu incontournable en sélection et tentera de le montrer contre le Botswana.

20h40 | Riyad Mahrez attendu en leader

Sorti d’une grosse saison en Arabie saoudite avec Al-Ahli, Riyad Mahrez n’avait pas joué en sélection les quelques matches qui ont suivi la CAN 2024. Retrouvant sa place dans les plans de Vladimir Petkovic, il devra confirmer comme lors des dernières sorties avec la sélection nationale.

20h30 | Le point classement

Dans le groupe G, l’Algérie a bien débuté et peut mettre provisoirement la pression au Mozambique en s’imposant. Ainsi, les Verts peuvent prendre six points d’avance. De son côté, le Botswana est condamné à gagner pour continuer d’espérer.

20h20 | Le onze du Botswana

De leur côté, les Zèbres s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Goitseone Phoko qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Lebogang Ditsele, Tebogo Kopelang, Mosha Gaolaolwe et Mothusi Johnson. Francis Setsile et Godiraone Modingwane se retrouvent dans l’entrejeu avec Gilbert Baruti un cran plus haut. En pointe, Tumisang Orebonye est épaulé par Thabang Sesinyi et Kabelo Seakanyeng.

20h10 | Le onze de l’Algérie

A domicile, les Verts s’articulent dans un 4-3-3 avec Alexis Guendouz dans les cages derrière Youcef Atal, Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougai et Ramy Bensebaini. Le milieu de terrain est assuré par Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui et Houssem Aouar. Devant, Mohamed Amoura est accompagné dans les couloirs par Riyad Mahrez et Amine Gouiri.

20h | Bienvenue au Stade Hocine Aït Ahmed !

Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 entre l’Algérie (1er, 15 points) et le Botswana (3e, 9 points). Le coup d’envoi est prévu à 21h au Stade Hocine Aït Ahmed de Tizi Ouzou et sera donné par l’arbitre burundais Pacifique Ndabihawenimana.