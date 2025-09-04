Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Belgique : le premier but de Malick Fofana en sélection

Par Josué Cassé
1 min.
Malick Fofana avec l'OL @Maxppp

Grand artisan de la victoire lyonnaise contre l’OM dimanche dernier, Malick Fofana continue de briller durant cette trêve internationale. Ce jeudi soir, l’ailier belge, titularisé pour la première fois avec la Belgique, a participé au festival des siens contre le Liechtenstein (6-0).

L'Équipe
🇱🇮 - 🇧🇪

Quelle action conclue par Malick Fofana ! La Belgique n'a pas fait de détails et s'impose très largement contre le Liechtenstein (0-6) #lequipeFOOT
Dans les ultimes secondes du match et alors que la Belgique menait déjà 5 buts à 0, le Lyonnais profitait d’une remise d’Alexis Saelemaekers pour tromper le portier adverse d’une frappe limpide du droit (90+1e).

Pub. le - MAJ le
