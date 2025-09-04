Belgique : le premier but de Malick Fofana en sélection

Grand artisan de la victoire lyonnaise contre l’OM dimanche dernier, Malick Fofana continue de briller durant cette trêve internationale. Ce jeudi soir, l’ailier belge, titularisé pour la première fois avec la Belgique, a participé au festival des siens contre le Liechtenstein (6-0).

Dans les ultimes secondes du match et alors que la Belgique menait déjà 5 buts à 0, le Lyonnais profitait d’une remise d’Alexis Saelemaekers pour tromper le portier adverse d’une frappe limpide du droit (90+1e).